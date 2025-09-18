Правителството на Северна Македония изготвя нов закон в подкрепа на индивидуалните инвеститори, известни като бизнес ангели. Властите официално дефинират тяхната роля и въвеждат данъчни стимули за инвестициите им в стартиращи компании, съобщават местните медии.

Регламентът има за цел да осигури по-голяма правна сигурност, да стимулира частните инвестиции и да насърчи растеж, основан на иновациите, който би довел до нови работни места и по-силна конкурентоспособност.

За да отговарят на условията за стимулите, предписани от закона, инвестициите трябва да бъдат направени в микро, малки или средни предприятия, които не са публично листвани, не са в процес на несъстоятелност или ликвидация и нямат предварителни връзки със собствеността или управлението на инвеститора.

Минималната допустима инвестиция е 5000 евро, а максималната е 250 000 евро. Бизнес ангелите могат да придобият до 25% собственост в компания, но не могат да действат като мениджъри или да получават заплати от нея. Проектът предвижда също, че бизнес ангелите могат да инвестират съвместно в компания, като в този случай те се представляват от съвместно назначен представител.

Източник: iStock Images

Според проектозакона, бизнес ангелите ще имат право на 50% освобождаване от данък върху доходите на физическите лица от дивиденти, получени чрез участието им в печалбата на дружеството, за период от пет години, считано от датата на придобиване на дела им в стартиращата компания.

Инвеститорите ще получат и 100% освобождаване от данък върху капиталовите печалби до 100 000 евро и 50% освобождаване от данък върху печалбите над тази сума, при условие че не продадат акциите си в рамките на три години. Общата кумулативна стойност на данъчните облекчения ще бъде ограничена до 250 000 евро.

Всяка инвестиция трябва да бъде регистрирана в Регистъра на инвестициите на индивидуалните инвеститори - Бизнес ангели, който ще бъде създаден в съответствие с новия закон.

Определени сектори, като банково дело, застраховане, недвижими имоти, хазарт, производство на оръжие, алкохол, тютюн и наркотици, ще бъдат изключени от допустимостта. Правителството подчертава, че целта е да се насочи частният капитал към иновативни и продуктивни индустрии, които могат да генерират дългосрочни икономически ползи.

Проектозаконът въвежда и възможността за създаване на мрежи от бизнес ангели, които биха функционирали като сдружения с нестопанска цел. Тези мрежи трябва да служат като платформи за сътрудничество, споделяне на знания и свързване на инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране. Освен това, те могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавния бюджет или от международни донори, за да стимулират допълнително инвестиционната дейност на бизнес ангелите.

Чрез създаването на по-ясна правна рамка и предлагането на данъчни облекчения, правителството се надява да превърне бизнес ангелите в активни участници в стартиращата екосистема на страната, помагайки на новите компании да осигурят финансиране в ранен етап и стимулирайки икономическия растеж чрез иновации.