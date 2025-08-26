Една трета от работната сила на съседна Северна Македония - 33,1% или 169 082 работещи хора, получават заплащане по-ниско от 30 000 денара или 487 евро на месец. Това става ясно от новите данни на Федерацията на синдикатите, цитирани от Mia.mk.

Около 73,3% от работещите получават по-малко от средната заплата за страната, която е 45 796 денара  или 744 евро, според данни на Държавната статистическа служба.

Според така наречената "минимална потребителска кошница" на синдикалистите, оценка на минималните месечни разходи на средностатистическо домакинство - двама души, получаващи минимална работна заплата, не могат да покрият основните разходи за живот на средностатистическо семейство.

"Като отказват да повишат минималната работна заплата, правителството, собствениците на бизнес и Парламентът застрашават 169 082 работещи хора и техните семейства, които не могат да покрият основните си разходи за живот дори с две заплати", заявяват от федерацията.

Според оценката на местните синдикати, семействата се нуждаят от поне минимум 10 062 евро годишно, за да покриват месечните си разходи от първа необходимост.

Минималната месечна заплата в страната е около 24 400 денара или 397 евро. На този фон все повече млади хора заминават да учат и да работят в страни от ЕС, включително и в България.

"Хората, които се справят добре в Северна Македония и са с доходи над средните - длъжностни лица, политици, собственици на бизнес и експерти, са против увеличаването на минималната работна заплата и това е проблем", подчертават синдикалистите.

Те искат минималната месечна заплата да бъде увеличена на 500 евро - или 30 770 денара. Настояват всички останали заплати да бъдат увеличени с 6000 денара поради нарастващите разходи за живот.

Според правителството Икономическият и социален съвет трябва да свика заседание, за да обсъди увеличението на минималната работна заплата.