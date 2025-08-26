Една трета от работната сила на съседна Северна Македония - 33,1% или 169 082 работещи хора, получават заплащане по-ниско от 30 000 денара или 487 евро на месец. Това става ясно от новите данни на Федерацията на синдикатите, цитирани от Mia.mk.

Около 73,3% от работещите получават по-малко от средната заплата за страната, която е 45 796 денара или 744 евро, според данни на Държавната статистическа служба.

Според така наречената "минимална потребителска кошница" на синдикалистите, оценка на минималните месечни разходи на средностатистическо домакинство - двама души, получаващи минимална работна заплата, не могат да покрият основните разходи за живот на средностатистическо семейство.

Източник: БГНЕС

"Като отказват да повишат минималната работна заплата, правителството, собствениците на бизнес и Парламентът застрашават 169 082 работещи хора и техните семейства, които не могат да покрият основните си разходи за живот дори с две заплати", заявяват от федерацията.

Според оценката на местните синдикати, семействата се нуждаят от поне минимум 10 062 евро годишно, за да покриват месечните си разходи от първа необходимост.

Източник: GettyImages

Минималната месечна заплата в страната е около 24 400 денара или 397 евро. На този фон все повече млади хора заминават да учат и да работят в страни от ЕС, включително и в България.

"Хората, които се справят добре в Северна Македония и са с доходи над средните - длъжностни лица, политици, собственици на бизнес и експерти, са против увеличаването на минималната работна заплата и това е проблем", подчертават синдикалистите.

Те искат минималната месечна заплата да бъде увеличена на 500 евро - или 30 770 денара. Настояват всички останали заплати да бъдат увеличени с 6000 денара поради нарастващите разходи за живот.

Според правителството Икономическият и социален съвет трябва да свика заседание, за да обсъди увеличението на минималната работна заплата.