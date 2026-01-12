Великобритания официално стартира в неделя Project Nightfall - амбициозна програма за бързо разработване на тактически балистични ракети, предназначени специално за отбраната на Украйна срещу Русия.

Обявлението дойде след посещението на британския министър на отбраната Джон Хийли в Киев миналата седмица, което съвпадна с масивна руска атака на 8-9 януари. Според ведомството той е бил достатъчно близо, за да чуе сирените за въздушна тревога около Лвов по време на пътуването си към Киев.

"Атаките през нощта показват как Путин мисли, че може да действа безнаказано, като насочва гражданските райони с усъвършенствано оръжие", заяви министърът в изявление.

При руската атака загинаха най-малко четирима души в столицата, включително 56-годишен санитар, който беше убит при втори удар, докато се грижи за пострадали от първия. Нападението остави хиляди сгради без отопление при температури под нулата. По време на атаката Русия използва своята балистична ракета с голям обсег "Орешник" срещу западния град Лвов, само на 60 километра от полската граница - едва второто използване на комплекса във войната.

Спецификации и срокове

В рамките на Project Nightfall британското правителство планира да предостави на до три индустриални екипа договори за разработка на стойност по 9 милиона лири всеки, като сроковете и спецификациите са изключително амбициозни.

Ракетите трябва да носят 200-килограмова бойна глава на разстояния над 500 километра, с максимална единична цена от 800 хиляди лири. Предвижда се използване на мобилна пускова установка с възможност за бързо преразреждане - целта е всеки разчет да може да стреля по вражеска цел и да се оттегли в рамките на 15 минути, за да избегне руски контраудар.

Системата трябва да работи ефективно в среда с мощни смущения и влошена спътникова навигация, поразявайки целта в рамките на 10 метра от целевите координати в 50 процента от случаите.

Предложенията трябва да бъдат подадени до 9 февруари 2026 г., като договорите се очаква да бъдат сключени през март 2026 г. Първите три прототипни ракети трябва да бъдат доставени в рамките на 12 месеца за тестови изстрелвания.

Минималното целево производство е 10 ракети месечно.