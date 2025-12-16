Kyivstar, най-големият телекомуникационен оператор в Украйна, придоби 100% от компанията за слънчева енергия SUNVIN 11 за около 8,2 млн. долара в рамките на първата си инвестиция в възобновяема енергия, съобщава Investing.com.

Придобиването добавя 12,9 MW слънчева енергийна мощност към националната електроенергийна мрежа на Украйна, но идва и на фона на руските атаки, които продължават да опустошават енергийната инфраструктура на страната.

За поредна година силите на Кремъл атакуват украинската цивилна енергийна инфраструктура точно преди зимата. Ударите, които имат минимална военна стойност, тероризират населението и принуждават бизнеса да се адаптира.

"Тази инвестиция, в комбинация с неотдавнашното въвеждане на сателитна връзка Starlink Direct to Cell и продължаващата инсталация на батерии и генератори за директно захранване на мрежата на Kyivstar, означава, че нашите клиенти могат да разчитат на нас за връзка и иновативни цифрови услуги", заяви в изявление главният изпълнителен директор Олександър Комаров.

Действащата соларна централа, разположена в житомирския регион, ще доставя електроенергия на националната електроенергийна мрежа на Украйна и ще покрива приблизително 4% от годишното потребление на електроенергия на Kyivstar.

Придобиването представлява по-нататъшен напредък в ангажимента на Kyivstar и нейната компания майка VEON да инвестират 1 милиард долара в Украйна между 2023 и 2027 г., като обхващат инвестиции в свързаност, енергийна устойчивост и цифрови бизнеси.

Телекомуникационният оператор, който притежава 47% дял от мобилния пазар в Украйна и обслужва приблизително 23 милиона клиенти, преди това беше инвестирал над 27 милиона долара в енергийна устойчивост чрез инсталирането на повече от 2300 генератора и 113 000 батерии за поддържане на работата на мрежата по време на прекъсвания на електрозахранването.

Придобиването на соларния парк има за цел частично да се предпази от колебанията в цените на енергията, като същевременно подкрепи по-широките усилия на Украйна за преминаване към възобновяема енергия, чиято цел е да достигне 27% възобновяема енергия в крайното енергопотребление до 2030 г.

ВЕИ инсталациите са силно децентрализирани и така е по-трудно да бъдат извадени от строя с един удар, както се случва непрекъснато с украинските тецове.