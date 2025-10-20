Международният валутен фонд настоява Украйна да девалвира националната си валута, съобщи агенция Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Засега обаче Централната банка в Киев не е готова да предприеме този ход.

"Централната банка на Украйна е под натиск от Международния валутен фонд, който настоява за девалвация на националната валута - гривната, в разкъсваната от войната държава. Това предложение може да провокира напрежение в Киев преди важни преговори за нов пакет от заеми", пише Bloomberg.

Според източници на агенцията, МВФ подчертава ползите от контролираната девалвация на гривната като стъпка, която би могла да помогне за укрепване на нестабилното финансово положение на Украйна чрез увеличаване на бюджетните приходи, в национална валута.

По данни на агенцията обаче, Националната банка на Украйна се противопоставя на този ход, основно заради риска от потенциални щети върху икономиката на страната.

"Прогнозираната полза е ограничена, тъй като бюджетът на Украйна разчита в голяма степен на пряка международна помощ. А девалвацията би могла да предизвика и инфлация, която пък е възможно да разруши финансовия буфер", се посочва в още доклада, цитиран от Bloomberg.

Според публикацията на агенцията, подобен ход може да има и политически последици за Киев и е малко вероятно (засега) властите на страната да вземат подобно решение.