Обявените съкращения от американски работодатели надхвърлиха 1 милион до момента през годината, тъй като корпоративното преструктуриране, изкуственият интелект и митата помогнаха за намаляване на щатовете, съобщава CNBC, като се позовава на данни от консултантската фирма Challenger, Gray & Christmas.

Плановите орязвания на персонала са засегнали 71 321 души през ноември - спад спрямо масивните съкращения, обявени през октомври (когато имахме 22-годишен пик и 153 000 останали без работа), но все пак достатъчно, за да доведат общия брой за 2025 г. до 1,17 милиона.

Този показател е с 54% по-висок от същия 11-месечен период миналата година и представлява най-високото ниво от 2020 г., когато пандемията от COVID-19 разтърси световната икономика.

С голям принос за ноемврийския негативен резултат са обявените от Verizon планове да съкрати над 13 000 работни места. Технологичните компании, движени от иновациите в изкуствения интелект, обявиха закриването на 12 377 щата, повишавайки общия брой за сектора през 2025 г. със 17% спрямо миналата година.

Самият изкуствен интелект е цитиран като причина за освобождаването на 54 694 човека тази година.

Митата бяха посочени като двигател на над 2000 съкращения през ноември и близо 8000 от началото на годината. Най-често цитираната причина за месеца беше преструктурирането, последвано от закривания и пазарни или икономически условия.

"Плановите съкращения спаднаха миналия месец, което определено е положителен знак. Въпреки това, съкращенията през ноември са надхвърляли 70,000 само два пъти от 2008 г.: през 2022 г. и през 2008 г.", отбелязва пред CNBC Анди Челънджър, експерт по работната среда и главен директор по приходите в Challenger, Gray & Christmas.

Той отбеляза, че в миналото плановете за съкращения са се обявявали в последните месеци с цел да се синхронизират с финансовата година - но от 2008 г. насам този тип решения са особено непопулярни и лошите новини по-рядко идват преди празниците.

Челънджър също отбеляза, че след финансовата криза от 2008 г. компаниите се отдалечиха от обявяването на уволнения в края на годината.

Цифрите идват на фона на нарастващи притеснения относно състоянието на американския пазар на труда.

Перспективите за наемане на нови кадри също са били мрачни тази година според доклада на консултантската компания. Работодателите са обявили 497 151 планирани назначения, с 35% по-малко спрямо същия период през 2024 г.