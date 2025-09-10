Volkswagen ще инвестира до 1 млрд. евро в изкуствен интелект до 2030 г. Така ще внедри технологията във всички сфери на бизнеса си с цел да реализира спестявания за милиарди евро, съобщи германският производител на автомобили във вторник, цитиран от Reuters.

Съобщението беше направено в първия ден на най-голямото автомобилно изложение в Европа - IAA в Мюнхен. На него европейските производители на автомобили представят своите електрически модели и технологични иновации, за да се противопоставят на конкуренцията от Китай.

Инвестицията на Volkswagen ще бъде насочена към разработка на превозни средства, подпомагана от изкуствен интелект, индустриални приложения и разширяване на високопроизводителната ИТ инфраструктура. Компанията добавя, че очакваните спестявания могат да достигнат до 4 милиарда евро до 2035 г.

В момента германската група е в разгара на дълбоки промени на двата си основни пазара - Китай и Германия. Временно тя снижава активността, за да се съсредоточи върху нови модели, а в Германия текат мащабни съкращения на разходите.

В неделя тя представи концепция за нов малък електрически SUV - ID.CROSS, част от усилията на автопроизводителя да предложи достъпни автомобили, захранвани от батерии.

Volkswagen заяви, че AI значително ще ускори процеса на разработка на нови модели и технологии.

"За нас изкуственият интелект е ключът към по-голяма скорост, качество и конкурентоспособност - по цялата стойностна верига, от разработката на превозни средства до производството", заяви Хауке Старс, главен ИТ директор на групата.