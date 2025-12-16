Инвестиции на Microsoft, Nvidia, Google и други американски гиганти на стойност около 42 милиарда долара - за това, както и за сътрудничество в изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергетика си стиснаха ръцете през септември Доналд Тръмп и британският премиер Киър Стармър. Мастилото върху документа още не е изсъхнало и той вече е хвърлен в кофата.

Вашингтон суспендира технологичното споразумение с Лондон през миналата седмица, като вече от публикации в британския печат започват да стават ясни причините за разлома. Те засягат двустранната търговия, като напрежението между САЩ и Обединеното кралство расте.

Спирането на споразумението е удар за британския премиер Киър Стармър, който описа пакта като "поколенческа промяна в нашите отношения със САЩ".

Има сделка - няма сделка

Според Financial Times американските официални лица са все по-разочаровани от липсата на желание от страна на Великобритания да се справи с нетарифните търговски бариери, включително стандартите и регулациите за хранителни продукти и промишлени стоки.

Източници, близки до преговорите, твърдят, че администрацията на Тръмп натиска за британски отстъпки в търговски области, които излизат извън обхвата на технологичното партньорство.

Сред точките на напрежение е британският данък от 2% върху цифровите услуги, който засяга предимно американски компании като Amazon, Google и Apple и носи на Лондон около 800 милиона паунда годишно.

Освен това британските стандарти за безопасност на храните, които забраняват практики, обичайни в САЩ, като измиването на пилешко месо с хлор или използването на хормони на растежа при едрия рогат добитък, остават предмет на спор.

Иначе казано, Вашингтон изнудва Лондон за неща, които нямат нищо общо с технологичните инвестиции. Това идва и да покаже какво чака всяка държава, която приеме тактиката на Тръмп за двустранни преговори и споразумения вместо например такива между САЩ и Европейския съюз.

Говорител на британското правителство заяви: "Нашите специални отношения със САЩ остават стабилни и Обединеното кралство е твърдо решено да гарантира, че Споразумението за технологично процъфтяване ще предостави възможности на трудолюбивите хора и в двете страни".

Британски официален представител определи ситуацията като "обичайната твърда тактика на американците" и изрази увереност, че преговорите ще бъдат възобновени.