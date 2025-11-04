Основаната от българин и базирана в София и Мюнхен компания за изграждане на ВЕИ централи и BESS решения Sunotec обяви трансгранично споразумение с енергийния гигант Shell Energy Europe.

Договорът е 5-годишен и ще даде "дългосрочна ценова стабилност" и "финансова жизнеспособност" на нов проект за над 600 мегаватчаса батерии в България, който трябва да бъде завършен до средата на 2026 г.

Shell от своя страна ще могат чрез участието си да диверсифицират своето по-широко енергийно портфолио в региона.

Това е първа подобна сделка в нашата част на континента.

"Споразумения като това с Shell подчертават ангажимента на Sunotec да работи с водещи енергийни компании, които споделят нашата визия за устойчиво и ориентирано към бъдещето енергийно бъдеще. Това пионерско споразумение демонстрира силата на сътрудничеството за насърчаване на гъвкавостта и независимостта, основана на възобновяемата енергия. Чрез обединяване на техническата експертиза с финансовата изобретателност, ние помагаме за изграждането на по-устойчива и интегрирана енергийна система", е цитиран в официалното съобщение да казва основателят и изпълнителен директор на Sunotec Калоян Величков.

Основана през 2012 г., Sunotec се е утвърди като водещ европейски доставчик на соларни решения с над 11% пазарен дял в строителството на промишлени фотоволтаични инсталации. Компанията има офиси в София и Мюнхен, като досега е реализирала над 650 соларни проекта с общ капацитет от 11 GW и наема повече от 2000 специалисти.

Сред значимите проекти на Sunotec в България е най-голямата слънчева електроцентрала в страната - "Верила" с мощност 124 MWp, въведена в експлоатация през 2023 г. Тя генерира енергия, еквивалентна на 12% от общия производствен капацитет на всички соларни инсталации в България.

В края на юли Sunotec обяви, че ще си партнира с глобалния лидер в областта на системите за съхранение на енергия и инвертори Sungrow за внедряване на батерии с общ капацитет от 2,4 GWh в рамките на множество проекти в Европа.

"В момента в България са инсталирани около 1500 MWh капацитет за съхранение, като очакванията са той да достигне 10 000 MWh до 2026 г. Освен ценови баланс, тези системи ще предоставят и допълнителни услуги на ЕСО, превръщайки се във важен инструмент за гъвкаво управление на електроенергийната система. Благодарение на комбинацията от ПАВЕЦ и бързо нарастващия капацитет от батерии, България се утвърждава като естествен енергиен балансьор на Югоизточна Европа - стратегическо предимство за привличане на енергоинтензивни производства и центрове за данни, които търсят стабилна и чиста електроенергия", коментира в социалните мрежи председателят на Acoциaциятa зa пpoизвoдcтвo, cъxpaнeниe и тъpгoвия c eлeĸтpoeнepгия (AΠCTE) в Бългapия Никола Газдов.