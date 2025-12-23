Porsche работи по адаптиране на архитектурата на електрическите модели 718 Boxster и Cayman, така че да поддържа и бензинови двигатели. През 2022 г. компанията обяви планове за пълно електрифициране на Boxster и Cayman в следващите години. Въпреки по-бавното от очакваното усвояване на електрически автомобили, двата модела все още са в производствения план, съобщава специализираното издание Motor 1.

Междувременно от Porsche признават, че двигателите с вътрешно горене остават важни за спортния сегмент, където търсенето на бензинови двигатели продължава да влияе върху продажбите.

През септември компанията обеща, че "топ" версиите на Boxster и Cayman ще получат и бензинов двигател. Новината дойде само месец преди края на производството на поколение 982. Според вътрешни източници, рестартирането на серия 982 ще бъде временно решение, докато не се появят изцяло нови модели с бензинови двигатели.

Освен Boxster, Cayman и големия SUV, Porsche планира и нов бензинов модел, който ще е наследник на първото поколение Macan, който ще излезе на пазара през 2028 г. под друго име. Така електрическият Macan ще остане единственият представител на това име сред електромобилите.

Източник: Porsche

Ако слуховете се потвърдят, Porsche ще реинженерства платформата PPE Sport на електрическите 718, за да поддържа бензинов двигател. Подобен подход компанията вече използва при триредовия си флагман SUV, първоначално планиран само за електромотор, но сега пригоден за бензинов двигател.

Превръщането на платформа, създадена изключително за електрически двигатели и батерии, за съвместимост с ICE неизбежно ще включва компромиси и значителни разходи. Porsche обаче вероятно е изчислил, че това е по-икономично от създаването на изцяло нова платформа за двигатели с вътрешно горене.

Старите Boxster и Cayman се сблъскаха и с регулаторен проблем. През юли 2024 г., с влизането в сила на новите Общи правила за безопасност на ЕС, моделите трябваше да бъдат изтеглени от повечето европейски пазари, тъй като не отговаряха на новите изисквания за киберсигурност. Изключение получиха Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder заради ниските им производствени обеми.