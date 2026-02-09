Нова такса "домоуправител", засягаща над 300 фирми у нас, подготвят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ведомството започва да събира такси за вписване на домоуправителите в нарочен регистър, като по този начин се очаква да събере около половин милион евро, пише "Сега".

До това се стига, след като правителството одобри промени в Наредба №14, които дават право на МРРБ да събира пари, за да регистрира т. нар. "вход мениджъри" или "професионални домоуправители". Таксата за вписване ще бъде 80 евро. Ще има и такса за вписване на промени за фирмата - по 49 евро за всяка промяна. Предвижда се още регистрацията да се подновява на всеки пет години, което отново ще изисква плащане на такса, като за ново вписване.

Към днешна дата като т. нар. "професионални домоуправители" се занимават над 300 фирми в България.

Източник: БГНЕС

Според изчисленията на МРРБ едно вписване отнема 8 часа, изисква усилията на 7-8 чиновници и струва около 500 евро. Чиновникът трябва да приеме три документа - подаденото от фирмата домоуправител заявление за вписване, бележка за платена такса и декларация с данни за фирмата.

Очаква се поне 350 фирми да поискат да бъдат регистрирани като професионални домоуправители, което според МРРБ ще натовари много административното звено, заето да въвежда данните. Затова има вариант да бъдат отворени допълнителни работни места.