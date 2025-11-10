За последните 4 години, т.е. от края на 2021 година досега, в Русия са създадени над 100 компании, основани от германски физически или юридически лица. Това е изчислила РИА Новости, на основата на данни от услугата за проверка на контрагенти Rusprofile.

"За последните четири години, физически и юридически лица от Германия са основали в Русия над 100 нови компании - същевременно обаче, за периода други 400 германски фирми са закрити. Освен това, за последните 4 години, германски граждани и компании са станали съоснователи (с дял под 50%) на близо 400 руски фирми", се казва в документа на Rusprofile.

Трябва да се има предвид, и че някои германски компании са променили формата си на присъствие в Русия, коментира Роман Копосов, заместник-директор на консултантската фирма "АРБ Про". По думите му, това включва прехвърляне на активи (на руски собственици), получаване на руско гражданство от германските собственици, както и локализиране на производството и промени в правната форма.

Експертът обяснява, че най-значимото напускане на Русия от германски предприемачи за тези 4 години години е в секторите на промишленото производство, машиностроенето, както и услугите за поддръжка на едрогабаритно оборудване и турбини. "За тези четири години наблюдаваме спад в износа на Германия за Русия, именно на машини и оборудване - от 2019 г. до 2023 г. сривът е с около 76%", казва Копосов.

По-конкретно, що се отнася само до новорегистрираните фирми, досега през 2025 г. в Русия са регистрирани 16 нови германски компании, през 2024 г. - те са 25 броя, през 2023 г. - 28, а през 2022 г. - 36 броя. Така, общо 105 нови фирми са регистрирани през последните четири години.

Към октомври 2025 г., по данни на Rusprofile, в Русия са регистрирани общо 1948 работещи компании, (сред) чиито основатели (с мажориатрен или миноритарен дял) са германски физически или юридически лица.