Операторите на таксита Uber и Lyft са си партнирали с китайската компания Baidu, в рамките на което сътрудничество трите компании ще проведат тестово пускане на безпилотни таксита (без шофьор) във Великобритания, съобщи CNBC.

Понастоящем услугата за таксита без шофьор на Baidu, Apollo Go, работи в китайските градове Пекин, Ухан, Шанхай, Шънджън и Гуанджоу. Китайската компания води преговори за разширяване на услугата си в Близкия изток, по-специално в ОАЕ.

Лондон ще бъде първият европейски град, където ще се появят безпилотни такситата на Baidu. На този пазар Baidu ще се конкурира с друга китайска услуга, WeRide, както и с американската компания Waymo, структура на корпорацията Alphabet.

Uber и Lyft планират да стартират тестови пътувания с безпилотни такситата на Baidu още през 2026 г. През юни 2025 г. британското правителство обяви мерки за ускоряване на въвеждането на безпилотни превозни средства по пътищата на страната. В началото на 2026 г. британските власти възнамеряват да издадат разрешителни за тестова експлоатация на безпилотни таксита в ограничени зони с обществени пътища.