Средните цени на зехтина за потребителите в Европейския съюз се понижиха през 2025 г., след няколко години на рязък ръст. При това, през пролетта на миналата година преобладаваха прогнозите за продължаване на поскъпването на зехтина в Европа.

А какви са обясненията за експертите за поевтиняването през 2025 г. на този толкова търсен хранителен продукт? Тенденцията общо взето се обяснява с възстановяването на производството като цяло до по-нормални нива, след предходни години на тежки горещини и суши.

Потребителските цени на зехтина нараснаха с внушителните общо 78% през периода между 2021 и 2024 г. През 2025 г. те обаче отчетоха спад средно с 23% в рамките на ЕС - първото понижение след четири поредни години на увеличение, показват данните на Евростат. В редица държави, основно сред големите производители, поевтиняването е още по-изразено, пише "Евронюз".

По-конкретно, цените се повишиха с 4,1% през 2021 г., с 14,5% през 2022 г., с 34,4% през 2023 г. и с 32,2% през 2024 г. Данните на Международния съвет по зехтина показват рязък спад на производството в ЕС през последните сезони. През кампанията 2022/2023 г. добивът намаля с 39% - от 2,27 млн. тона през 2021/2022 г. до 1,39 млн. тона. През 2023/2024 г. производството се повиши до 1,55 млн. тона, но остана значително под средните стойности.

Предварителните оценки сочат, че през сезон 2024/2025 г. производството ще нарасне до около 2,11 млн. тона, като през 2025/2026 г. се очаква леко понижение спрямо това равнище.

Испания е най-големият производител на зехтин в ЕС, като през последния сезон е осигурила над 65% от общото производство. Сред 35 европейски държави, страната отчита и най-голям спад на потребителските цени на зехтина през 2025 г. - с 38,9%. Следват Гърция с понижение от 29,2% и Португалия - с 24%. Това са единствените три държави, при които спадът на цените е по-голям от средния за ЕС.

Сред т.нар. "голяма четворка" в ЕС, Франция отчита най-слабо понижение на цените на зехтина през миналата година, докато в Италия и Германия спадът е по-осезаем. За разлика от тях, най-голямо поскъпване е регистрирано в Албания, следвана от Румъния.

Комбинацията от слаби реколти и високи енергийни разходи също е допринесла за предходния ценови скок. Експерти отбелязват още, че наред с възстановеното предлагане на зехтин, по-слабото търсене също оказва натиск надолу върху цените, след като предходните поскъпвания доведоха до рязък спад в потреблението на зехтин.