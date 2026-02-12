За цялата 2025 г. брутният вътрешен продукт на Великобритания нарасна с 1,3 на сто, посочва Национална статистическа служба на страната, след ръст от 1,1 на сто през 2024 г., уточнява FP.

Великобритания завърши 2025 г. с "положителна стъпка", "макар и много скромна", коментира Самюъл Едуардс ръководител "Управление на клиентски портфейли" във финансовата компания Ebury.

Само през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното, британската икономика нарасна с 0,1 на сто, сочат предварителни данни на Национална статистическа служба (ONS), цитирани от Reuters.

Икономисти, анкетирани от информационната агенция, както и "Банк ъв Ингланд" (британската Централна банка), прогнозираха ръст от 0,2 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода октомври-декември спрямо предходните три месеца.

На месечна база, т.е. за декември спрямо ноември, икономиката на страната също е нараснала с 0,1 на сто - каквито бяха и очакванията в проучване на Reuters - след месечен ръст от 0,2 на сто за предходния месец.

Британската лира остана без съществена промяна спрямо долара след публикуването на данните - на ниво 1,3624 долара.

Новите данни очертават смесена картина на икономиката, коментира Лиз Маккеон, директор на икономическата статистика към Националната статистическа служба.

"Често водещият сектор на услугите през миналата година не показа растеж, като основният икономически "двигател" идва от производството. Междувременно строителството регистрира най-слабото си представяне от повече от четири години", посочи тя.

Очаква се ценовият натиск да отслабне през следващите месеци, но икономисти прогнозират, че Централната банка на Великобритания може да намали основните лихви още през април, за да даде тласък на слабата британска икономика.

Според анализатори, "въпреки че британската икономика се държи стабилно, остават опасенията относно забавящия се пазар на труда и нестабилната инфлация".