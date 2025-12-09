Икономиката на САЩ за цялата 2025 година ще нарасне с 3%, прогнозира министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

"Икономиката на страната функционира по-добре, отколкото очаквахме", каза той в ефира на CBS News. По думите му, "растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) е бил 4% за две тримесечия. Ще завършим добре годината - въпреки спирането на дейността на правителството - с реален ръст на БВП от 3%."

Финансовият министър отбеляза и "много силния" сезон на празнично пазаруване тази година.

През първото тримесечие на 2025 г. БВП на САЩ се сви с 0,6% на годишна база. Обаче през второто тримесечие икономиката на страната нарасна с 3,8%.

Първата официална оценка за ръста БВП за третото тримесечие на 2025 г. ще бъде публикувана на 23 декември. Същевременно Федералният резерв на Атланта оценява икономическия растеж на САЩ за юли-септември на 3,5%, спрямо същия период на миналата година.