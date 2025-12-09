Докато възобновяемата енергия се разраства в глобален мащаб, търсенето на по-ефективни и достъпни технологии за нейното съхранение се превръща в приоритетен въпрос за световната енергийна сигурност. Въпросът за трилиони долари е коя ще е технологията, която ще се наложи - особено при положение, че сега използваните (като тези в литиево-йонните батерии) имат сериозни недостатъци.
Въпреки високата си енергийна плътност, те имат определени ограничения по отношение на натоварването си и при авария веществата вътре в тях стават пожароопасни. Добивът на литий има тежки екологични последици, а веригите на доставки се доминират от Китай, създавайки геополитически уязвимости.
Най-новият научен пробив е свързан със суперкондензаторен материал на базата на графен, който може да има енергийна плътност, сравнима с литиево-йонните батерии, но при възможност за много по-бърз заряд и разряд, става ясно от публикация в Nature Communications.
Суперкондензаторите са развиваща се категория устройства за съхранение на енергия, които разчитат на електростатично натрупване на заряд вместо на химическите реакции в батериите. Дългогодишно предизвикателство е било, че само малка част от необходимата въглеродна повърхност е била използваема за съхранение на енергия.
Иновацията идва с архитектура, наречена мултимащабен редуциран графенов оксид (M-rGO), създадена от природен графит от австралийски учени. Чрез процес на бързо термично нагряване екипът формира силно изкривена графенова структура с контролирани пътища, които позволяват на йоните да се движат с изключителна скорост и ефективност.
С помощта на специфичната структура на този "трииземрен" графен екипът зад проекта е постигнал рекордни резултати, даже при "агресивни" условия в рамките на тестовата среда.
Усилията за комерсиализация на технологията вече са в ход.