В България пазарът на изграждане на фотоволтаични централи вече е към затихване и батериите ще бъдат основният двигател през следващата година. Това коментира пред Money.bg основателят на българската соларна компания "АмонРа Енерджи" д-р инж. Димитър Белелиев.

По думите му още през тази година се усеща намаляване на новите проекти у нас: "Позволихме изграждането на големи ВЕИ паркове над 50 MW, които затрудняват балансирането на системата и водят до значителни загуби при пренос. Трябваше по-рано да стимулираме изграждането на централи там, където е и потреблението, но не го направихме".

Именно затова и "2026 г. ще бъде годината на батериите": "Ефектът им ще стане забележим още през лятото - те ще компенсират част от сложностите при балансирането. Загубите от пренос обаче ще останат и ще продължат да тежат финансово на енергийната система".

"АмонРа Енерджи" е един от най-големите търговци на соларни панели на Балканския полуостров, разширява сериозно продуктовата си гама и има и свое производство на конструкции за монтаж на инсталациите. Очакванията са оборотът ѝ да достигне 100 милиона лева до края на годината. Тя все повече гледа към пазари извън България.

Инж. Белелиев ги определя като "по-динамични" от този у нас: "На първо място - Централна и Източна Европа. Там развитието е по-бавно, но много по-балансирано и правилно - фокусът е върху т.нар. просюмъри, които едновременно произвеждат и потребяват енергия".

Компанията планира догодина да обяви и навлизане на "по-далечни пазари".

Да се развиваш във воюваща държава

Сред плановете ѝ са да инвестира още в присъствието си на украинския пазар. Трудно ли се прави бизнес във воюваща държава?

Инж. Белелиев, който е и председател на Управителния съвет на Сдружението за българо-украинска дружба и сътрудничество и има 30 години опит на този пазар, отговаря категорично: "Украйна винаги е била отлична държава за бизнес - с голям пазар, качествена работна ръка и приемлива правна и данъчна среда".

Признава, че рискове не липсват - като това "заблудила се ракета на агресора" да удари логистичния център на компанията, но е убеден: "Това безумие ще свърши и тези, които вече са на терен, ще имат голямо предимство. И препоръчвам на всички български компании да обърнат внимание на Украйна - там скоро ще има огромен бизнес".

Все по-сложно в България

Нашата страна не е въвлечена в продължаваща вече близо 4 години война, но това не значи, че е лесно. Според различни анализи броят на служителите във ВЕИ сектора се е увеличавал с по над 10% на годишна база от 2023 г. насам, а "АмонРа Енерджи" планира да увеличи екипа си с 20% през 2026 г. При положение, че навсякъде в българската индустрия се оплакват от липса на хора, как се постига подобно разрастване?

По думите на инж. Белелиев, предлагането на адекватни условия прави възможно намирането на кадри, а вносът на работници от трети страни като Узбекистан, Таджикистан и Непал с квалификация и изградена трудова култура е "сериозен тласък" за целия бранш.

"АмонРа Енерджи" обаче разчита повече на привличането на млади хора и обучаването им: "Допълнително ни помага фактът, че имаме офиси в Украйна, Румъния и Сърбия, от които също набираме персонал. Вносът на работници е решение, но за нас водещо остава изграждането на собствен екип".

Това създаване и поддържане на екипи може да стане по-трудно у нас, ако бюджетът за 2026 г. бъде окончателно приет в сегашния си вид. Представители на бизнеса се обявиха против сериозното увеличение на разходите и административната тежест, като инж. Димитър Белелиев не прави изключение.

"Нямаме избор - трябва да реагираме, защото част от предложените данъчни промени нямат логика", подчертава той.

"Липсва и воля за намаляване на разходите за персонал в държавната администрация и държавните предприятия. Там потъват огромни средства, които могат да бъдат вложени в стойностни за обществото проекти. Освен това, държавният сектор изкривява пазара на труда - все повече хора искат да работят там", продължава инж. Белелиев.

И предупреждава: "Ако не се предприемат мерки, рискуваме да потънем всички заедно".