Предложението на кабинета "Желязков" за бюджет за 2026-а година, който ще е първият за страната ни в евро, е най-лошият проектобюджет от времето на Жан Виденов. Това твърдят в последно време различни експерти, представители на бизнеса и опозиционни лидери.

Повечето коментари могат да се обобщят накратко така - поемане на голям дълг, допълнителни разходи за работодатели и служители в частния сектор за сметка облагодетелстване на администрацията и липса на сериозни реформи.

От своя страна, министър-председателят Росен Желязков, заяви пред медиите, че " бюджетът не е добър, но е единственият възможен" и че очакванията към него са парадоксални.

Така или иначе, правителството прие проекта и сега той отива в Народното събрание.

Източник: iStock

В тази статия Money.bg обобщава позициите относно проекта за новия бюджет сред представители на работодателите и на различни организации у нас. Следват част от изказаните мнения на 9 от тях.

Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по проект на Закон за бюджет за 2026 г.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща национално представените работодателски организации: Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представи свое становище относно проектите на Държавен бюджет, Бюджет на ДОО и Бюджет на НЗОК за 2026 г.

В становището се казва:

"Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд "Пенсии") и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. АОБР не подкрепя представения проект на Закон за бюджет за 2026 година."

Официална позиция на Аутомотив Клъстер България относно Проектобюджет 2026

"Автомобилната индустрия в момента осигурява пряка заетост на около 1 процент от работната сила у нас, като косвеното ѝ икономическо въздействие е няколко пъти по-голямо. През последните 15 години постоянното разрастване на сектора стимулира икономическата трансформация на региони като Пловдив, Враца и други. През последните години автомобилната индустрия в България е отговорна за между 10 и 11 процента от БВП на страната. Въвеждането на нови регулаторни изисквания в транспорта и логистиката и продължаването на проинфлационните и процикличните фискални политики заплашват значително да забавят инвестициите в автомобилния сектор, който е един от най-динамичните индустриални двигатели на България и основен фактор за регионалното икономическо развитие."

ССИ: Замразяване на разходите и спиране на "заплата по формула" в бюджетния сектор

"Съюзът за стопанска инициатива не подкрепя предложения проект за държавния бюджет за 2026 г. заради структурни проблеми и увеличаване на рисковете за публичните финанси и функционирането на икономиката."

Това става ясно от становище на работодателската организация, представено пред народните представители и Министерския съвет.

"От 2020 г. насам генерално беше променена парадигмата относно публичните финанси - беше предприето отстъпление от прилаганата след въвеждането на валутния борд политика на близки до балансирани бюджети. Вече въпросът при изпълнението на бюджета не е дали ще има дефицит или излишък в края на годината, а дали отрицателното бюджетно салдо на България ще се вмести в ограничението 3% от БВП. Икономическата теория и практика показва, че в периоди на стопански растеж благоразумната фискална политика би следвало да е насочена към постигане на балансиран бюджет или дори излишък."

Бюджет 2026. Позиция на БРТК

"От името на Българо-румънската търговска камара, считаме за важно да изразим своята позиция, загриженост и несъгласие с редица параметри и предложения, заложени в проектобюджета на Република България за 2026 г. За нас, като представителна организация за бизнеса и за двустранното икономическо сътрудничество, подобни мерки рискуват да нанесат щети не само върху частния сектор, но и върху жизнения стандарт на широки слоеве от населението."

Основните мотиви за несъгласие са увеличаването на осигурителната тежест, увеличението на данъка върху дивидентите, повишаването на максималния осигурителен доход, недостатъчните приходи, липсата на структурни реформи и рискът от инфлационен натиск.

Източник: iStock

BESCO Становище относно Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

От Българската предприемаческа асоциация (BESCO) също изразяват сериозна загриженост относно фискалната рамка, заложена в проектобюджета за 2026 г., която според представителите на асоциацията предвижда повишаване на данъци и осигурителни тежести, включително увеличение на данъка върху дивидентите.

"Категорично се противопоставяме на предлаганото увеличение на данъка върху дивидентите, на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта и на повишаването на максималния осигурителен доход. Тези мерки ще увеличат разходите за труд, ще намалят реалните доходи на предприемачите и висококвалифицираните специалисти и ще тласнат още повече хора към алтернативни форми на заетост или емиграция. Предложенията рискуват да подкопаят конкурентоспособността на българската икономика, да задушат инвестициите и предприемачеството и да задълбочат разделението между формалния и неформалния сектор. Вместо това България има нужда от структурни реформи, които да увеличат ефективността на фискалната и бюджетна политика, да подобрят бизнес средата и да гарантират предвидимост."

Източник: iStock

Позиция на БРАИТ за проектобюджет 2026

"Като работодателска организация, представляваща най-значимите индустрии в България, считаме, че предложеният държавен бюджет за 2026 г. не отговаря на реалните нужди на българската икономика и не осигурява основните условия за растеж - предвидимост, конкурентоспособност и инвестиционна среда. Вместо насоченост към реформи и ефективно управление на публичните средства, проектът разчита на механично увеличаване на приходите чрез по-високи осигурителни тежести и разширяване на разходите. Това е краткосрочен подход, който ще доведе до по-слаба икономическа активност, а не до устойчиво финансиране на системите."

Източник: iStock

Становища на БСК по проектите на бюджети на РБ, ДОО и НЗОК за 2026 г.

Българската стопанска камара не подкрепя и трите предложени законопроекта за бюджети за 2026 г. - на Република България, на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

"БСК настоява за запазване на настоящия данъчно-осигурителен модел и НЕ подкрепя предложенията за увеличаване на размера на минималната работна заплата на страната, увеличаване на размера на осигурителната вноска с 2 процентни пунктa, предвиденият ръст на максималния осигурителен доход и запазването на максималния размер на получаваните една или повече пенсии."

От БСК не са съгласни и с промяната в чл. 54, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване, предвиждаща майката (осиновителката), която не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст или лицето, което ползва такъв отпуск или прекъсне неговото ползване, да получава парично обезщетение в размер 75 на сто от обезщетението, което би получавала, ако ползва този отпуск, не са съгласни в бюджета на НЗОК да се включат целеви средства от Държавния бюджет за увеличаване основните заплати на персонала в лечебни заведения съгласно чл. 80б от Закона за лечебните заведения (нов).

Експертите са против промените в ЗДДС, предвиждащи търговци, които използват софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО), задължително да използват само софтуер, който е включен в публичния регистър на НАП, против са въвеждането на задължително GPS/мобилно проследяване на превоза на стоки с висок фискален риск и не са съгласни с увеличението на разходите за персонал за всички администрации, без поставяне на каквито и да било критерии.

Становище на ИДЕС по предложени законопроекти и бюджет 2026

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) представя своето становище по някои от предложенията към новия бюджет на държавата.

"Още в началото следва да отбележим, че не беше спазена процедурата за обществено обсъждане. Това е особено смущаващо в контекста на толкова важни за българската икономика и общество законодателни актове. Липсата на обществено обсъждане не само е в нарушение на принципа на прозрачност, залегнал в Закона за публичните финанси, но и създава рискове за допускане на сериозни грешки във фискалната политика."

Като цяло счетоводителите подкрепят предложените изменения и допълнения, свързани с въвеждането на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз. От друга страна обаче алармират за редица проблематични моменти, които не са свързани с транспониране на европейски ДДС правила и за които дори няма разписана обосновка в мотивите към законопроекта.

Източник: БГНЕС

Позиция на БКПЗ относно проектобюджета за 2026 г. в сектор "Земеделие"

Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" (БКПЗ) се обръща към Министерството на земеделието и храните с молба за повече прозрачност и конкретика относно разпределението на средствата по бюджета на Държавен фонд "Земеделие", особено по програмата "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД", която е от ключово значение за сектора. Експертите от роганизацията подчертават, че предвидените средства по тази програма са по-ниски спрямо 2025 г. и поставят въпроса дали това ще се отрази върху финансирането на важни схеми.

Камарата изразява и притеснение, че в проекта не са заложени средства по бюджета на МЗХ за извършване на услугата от общ икономически интерес - доставяне на вода за напояване от "Напоителни системи" ЕАД, съгласно Закона за водите.

"Българските производители на плодове и зеленчуци имат нужда от стабилност и предвидимост. Ние ще продължим да следим внимателно всички процеси в сектора и да работим активно в защита на техните интереси", заяви Цветан Цеков, председател на Управителния съвет на БКПЗ.