Приемането на еврото в България е историческа крачка за нашата страна. То е и последна стъпка до пълната европейска интеграция, така както са заложени основните цели на европейски съюз при неговото създаване. През цялата година всички банки в страната работиха активно, за да информират своите клиенти за това какво ще се промени и да организират прехода за тях по-възможно най-лесния начин. До финала на целия процес остава не просто дни, а буквално минути.

Всички банки съветват клиентите си да се погрижат да разполагат с достатъчно налични средства в брой, които планират да използват в новогодишната вечер. Fibank са предвидили и на 30 декември всички техни офиси да работят със стандартното си работно време, дори и тези в моловете*.

Във връзка с предстоящия преход към еврото от Fibank информират, че са планирали кратко техническо прекъсване между 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г.

В този кратък времеви интервал - картовите разплащания, банкоматите и ПОС устройствата на Fibank няма да работят. След 01:00 посочените услуги ще бъдат изцяло възстановени за клиентите на Fibank.

Мобилното и уеб банкиране през My Fibank се планира да бъдат временно недостъпни от 22:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 1:00 ч. на 1 януари 2026 г. След 01:00 ч. на 01.01.2026 г. всички услуги и функционалности в My Fibank се планира постепенно да бъдат възстановени. Офисите на банката в моловете ще възобновят своята работа още на 3 януари с работното време на самите молове.

За да може да протече безпрепятствено този процес и с възможно най-малко причинени неудобства за техните клиенти, Fibank е предвидила част от служителите на банката да бъдат на своите работни места и в новогодишната нощ.

Пълното работно време на банката в празничните дни е публикувано на нейната интернет страница и в профилите й в социалните мрежи.

Офиси в Молове - София: Мол София бул. "Александър Стамболийски" 101 | Парк център бул. "Арсеналски" 2 Мега Мол бул. "Царица Йоана" 15 | Ринг Мол "Околовръстен път" 214 THE MALL бул. "Цариградско шосе" 115 | Мол Сердика бул. "Ситняково" 48 Парадайс център бул. "Черни връх" 100 Офиси в Молове - страната ФЦ Мол Варна бул. "Владислав Варненчик" 186 | Мол - Пловдив ул. "Перущица" 8