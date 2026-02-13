Френското правителство представи своя дългоочакван енергиен план за периода 2026-2035 г., който маркира радикална промяна в подхода към ядрената енергетика и бележи нов курс към енергийна независимост и въглеродна неутралност до 2050 г.

Страната с най-много реактори в Европа ще даде още по-голям тласък на развитието на АЕЦ, докато амбициите по отношение на възобновяемите енергийни източници изглеждат значително по-скромни.

Новата енергийна пътна карта PPE3, представена от премиера Себастиан Лекорню на 12 февруари, е отговор на три ключови приоритета: енергийна независимост, въглеродна неутралност и ценова конкурентоспособност.

Документът е резултат от продължителен консултативен процес, стартирал през 2022 г.

Ядрената енергия - голямата победителка

Планът предвижда истинско възраждане на френската ядрена енергетика - пълен обрат спрямо предишната стратегия (2019-2024 г.), която целеше затварянето на 14 реактора.

Новата визия включва строителството на шест нови реактора EPR2 с планирано пускане през 2038 г., с опция за допълнителни осем. Предвижда се оптимизация на съществуващите 57 ядрени реактора, с цел увеличаване на производството от 320 тераватчаса през 2023 г. до 380-420 тераватчаса до 2030 г.

Стратегията цели драстично намаляване на използването на изкопаеми горива - от 900 тераватчаса през 2023 г. до само 330 тераватчаса годишно до 2035 г. Паралелно с това, производството на ядрена и възобновяема електроенергия трябва да нарасне от 458 тераватчаса до между 650 и 693 тераватчаса.

Петролът и газът все още представляват 60% от енергийното потребление във Франция, като вносът им е струвал на страната 64 милиарда евро през 2024 г. Целта е делът на енергията от изкопаеми горива да спадне до не повече от 40% до 2030 г., като използването на петрол приключи между 2040 и 2045 г., а на природен газ - до 2050 г.

"Няма сценарий, при който можем да бъдем зависими", заяви Лекорню при посещение на ВЕЦ в Източна Франция, подчертавайки, че неспособността да се намали използването на изкопаемите горива "става фундаментално опасен за нашия суверенитет и способността ни да произвеждаме".

По-внимателно с ВЕИ

За разлика от ядрената енергетика, развитието на възобновяемите източници ще бъде по-предпазливо. Наземната вятърна енергия ще нарасне от 48,7 до малко над 80 тераватчаса, като приоритет ще бъде модернизацията на съществуващи турбини, за да се ограничи въздействието върху природата със строителството на нови.

Целта е мощността да достигне 31 GW през 2030 г. и 35-40 GW през 2035 г., в сравнение с около 24 GW в момента.

Офшорната вятърна енергия ще се развива ускорено, но целта е намалена от 18 GW до 15 GW мощност до 2035 г.

Слънчевата енергетика е заложена с най-голяма несигурност - производството се очаква да скочи от 22,7 тераватчаса през 2023 г. до между 67 и 98 тераватчаса през 2035 г., което се равнява на мощност от 48 GW през 2030 г. и 55-80 GW през 2035 г., в сравнение с близо 30 GW през 2025 г.

Френската асоциация на търговците на възобновяема енергия (SER) приветства плана като "важна крачка напред", но подчерта необходимостта от бързо възобновяване на блокираните търгове, особено за офшорни проекти.

Противоречия и критики

Използването на ядрена енергия като алтернатива на изкопаемите горива остава силно противоречиво. Greenpeace France критикува плана, наричайки го "модел на политическа манипулация" и осъждайки "упоритото вярване в ядрения мит". Организацията подчерта, че много от новите централи няма да бъдат изградени години наред.

Факт е, че ядрените мощности традиционно не спазват нито график, нито бюджет при реализацията си, като Франция има пресен опит от това със строения близо две десетилетия нов блок на АЕЦ "Фламанвил".

Стратегията отразява влиянието на крайната десница във френския парламент, която води битка срещу възобновяемата енергия.

Въпреки призивите за мораториум, производството на възобновяема енергия официално продължава да расте, макар и под предишните цели.

За първи път PPE3 включва клауза за преглед, която ще позволи адаптиране на траекторията към реалните нужди на страната и ще даде възможност на заинтересованите страни да планират инвестициите си.