Общият обем на инвестициите в първия проект за атомна електроцентрала в Казахстан се оценява на 14-15 милиарда долара. Това обяви председателят на казахстанската Агенция по атомна енергия Алмасадам Саткалиев по време на официалната "първа копка" на проекта за строителство на АЕЦ край селището Улкен в Алматинска област, съобщи ТАСС.

"Общият обем на инвестициите в проекта ще бъде около 14-15 милиарда долара. Допълнителен 1 милиард долара ще бъдат отпуснати за изграждане на социални обекти и модерна инфраструктура", каза Саткалиев. По думите му, първата АЕЦ в страната е стратегически проект, който ще стане основен "двигател" за развитието на ядрената индустрия, на индустриалния и иновативния прогрес и предпоставка за дългосрочен икономически растеж.

На 8 август започнаха първите работи по проекта за изграждане на АЕЦ - инженерни проучвания за избор на оптимална площадка и подготовка на проектна документация за изграждане на мощна атомна електроцентрала. На събитието присъстваха председателят на казахстанската Агенция по атомна енергия Алмасадам Саткалиев и генералният директор на държавната корпорация "Росатом" Алексей Лихачов.

Както съобщават от Агенцията по атомна енергия, бъдещата АЕЦ ще е със съвременни реактори ВВЕР-1200 (водно-воден реактор с мощност 1200 MW) от поколение III+. Тази технология отговаря на най-строгите международни изисквания за безопасност и вече се използва успешно в съществуващи и строящи се АЕЦ в: Русия, Беларус, Турция, Бангладеш, Египет и Китай. Срокът на експлоатация на този вид реактори е 60 години с възможност за удължаването му с още 20 години.

Решението за изграждане на първата АЕЦ в Казахстан беше взето на референдум през 2024 г. През юни тази година Агенцията по атомна енергия съобщи, че сред четири компании - "Росатом", китайската CNNC, френската EDF и южнокорейската KHNP - руската компания е избрана за лидер на консорциума за изграждане на АЕЦ, тъй като е предложила най-оптималните условия.

Ръководителят на Агенцията по атомна енергия Алмасадам Саткалиев съобщи наскоро, че се планира изграждането на АЕЦ да бъде регулирано от междуправителствено споразумение с Руската федерация, което Казахстан очаква да подпише тази година.

Цени на други строящи се АЕЦ (по предварителни оценки):

Darlington SMR (Проект, 4 блока), Канада, технология 4×BWRX‑300 (GE Hitachi/OPG) - очаква се да бъде завършена 2029-2035 г., с приблизителна цена 15.1 млрд. долара общо;

Sizewell C, Великобритания, реактори 2× EPR2 (EDF) - очаквано завършване 2030 г., с приблизителна цена 49-52 млрд. долара (£38 млрд базова);

АЕЦ "Аккую" Турция, изпълнител "Росатом", реактори 4× VVER‑1200 - очаквано завършване 2025-2028 г., приблизителна цена 20-22 млрд. долара.