През 2026 г. Турция се очаква да избере държавата и компанията, която ще строи втората атомна електроцентрала (АЕЦ) в страната, като съответно и ще подпише междуправителствено споразумение с нея. Водещ претендент в списъка вече са САЩ и съответно американски компании, пише бизнес изданието Ekonomim.

Втората атомна електроцентрала на Турция е планирано да бъде построена в черноморската провинция Синоп. Турските власти обявиха че са водили разговори с компании от САЩ, Канада, Южна Корея, Китай и Русия, като с някои от тях е започнал и нов "кръг" на преговорите, отбелязва изданието.

По данни на Ekonomim, интересът на Съединените щати към проекта за атомната електроцентрала в Синоп е заявен. Вестникът пише, че "се твърди, че президентът Доналд Тръмп е информирал турския си колега Реджеп Ердоган, за желанието си САЩ да получат този проект".

Преди турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​каза, че решението по проекта за атомната електроцентрала в Синоп се очаква още до края на 2025 г. Тогава той посочи също така, че руската "Росатом" е заявила интерес за участие в този проект, предвид опита си при строителството на първата атомна електроцентрала в Турция, "Аккую".

АЕЦ "Акую" се строи в средиземноморската провинция Мерсин. Байрактар съобщи, че първият реактор на АЕЦ е планиран да бъде пуснат в експлоатация през 2026 г. Според Ekonomim, това е възможно да се случи още през април.