Русия и Иран подписаха споразумение за изграждането на атомната електроцентрала "Хормоз" в провинция Хормозган, съобщи иранската информационна агенция IRNA. Споразумението беше подписано по време на форума "Световна атомна седмица" в Москва.

Атомната електроцентрала ще се състои от четири енергийни блока, а за строителството е отредена площадка от 500 хектара.

В споразумението е определена цена на строителството на АЕЦ с 4 ядрени блока, от 25 милиарда долара.

Споразумението е подписано от Насер Мансур Шарифлу, представител на компанията Iran Hormoz, и Дмитрий Шиганов, представител на "Росатом Енергийни проекти".

На 22 септември ръководителят на Организацията за атомна енергия на Иран и вицепрезидент на страната Мохамед Еслами обяви, че Иран и Русия ще подпишат документи за сътрудничество в сферата на атомни електроцентрали.

Изявления за намерения за сътрудничество с Москва по въпросите на ядрената енергетика прозвучаха след спирането на сътрудничеството на Иран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Решението беше взето поради действия на Великобритания, Германия и Франция.