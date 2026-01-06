Товарооборотът на пристанището "Джоушан" в град Нингбо в Източен Китай надхвърли 1,4 милиарда тона за цялата 2025 година. Това поставя китайското пристанище "Джоушан" на първо място в света по товарооборот, и то за 17-та поредна година. Това съобщи китайската държавна информационна агенция "Синхуа", позовавайки се на пристанищната администрация.

Капацитетът на пристанището се разшири през 2025 година, за сметка на интензивните деаности на два крупни контейнерни терминала и терминала за претоварване на пристанището. А вторият дълбоководен канал на пристанището, "Тяочжоумен", беше пуснат в експлоатация съвсем наскоро, през декември.

Пристанището "Джоушан" в Нингбо в китайската провинция Джъдзян, се счита за основен "възел" на Морския път на коприната през 21-ви век. По данни към края на 2025 г., то обслужва над 300 маршрута за контейнерни превози, свързвайки над 700 пристанища в практически почти всички държави в света.

Освен това, властите на провинция Джъдзян предприеха нови мерки, насочени към по-нататъшното повишаване на конкурентоспособността на пристанището, отбелязва агенция "Синхуа".

Предимства на пристанището "Джоушан"

Стратегическо местоположение: Разположено на пресечната точка на маршрутите Север-Юг и Изток-Запад, той осигурява лесен достъп до основните международни пазари.

Висок капацитет: Като едно от най-големите пристанища в света, то отдавна обработва повече от 1 милиард тона товари всяка година, включително товари в контейнери, насипни товари и течни насипни товари.

Усъвършенствана инфраструктура: Пристанището разполага с най-съвременни съоръжения и технологии, за да гарантира ефективни и надеждни операции.