Държавната компания "Руските железници" планира да продаде 49% дял в своята компания "Федерална товарна компания" (ФТК), т.е. държавната компания за товарни жп превози, която е вторият по големина железопътен оператор в Русия. Очаква се сумата от продажбата да е (поне) 44 милиарда рубли (около 600 млн. долара), съобщиха за "Комерсант" източници, запознати с финансовия план на жп монополиста в Русия. Цената на предлагания за продажба пакет акции (49%) е определена въз основа на финансовите резултати на ФТК за първите девет месеца на 2025 г.

Посочената сделка се разглежда като един от източниците за финансиране на огромната инвестиционната програма на "Руските железници", която за 2026 г. е планирана на 713,6 милиарда рубли (около 9,5 млрд. долара),

Очаква се делът от 49% да бъде продаден чрез открит търг, като "Руските железници" определят критериите за допустимост. Процедурата по всяка вероятност ще започне официално през второто тримесечие на годината, смятат източниците на "Комерсант".

Анализатори отбелязват, че продажбата на неконтролиращ дял от държавната компания за товарни жп превози, не би предизвикала голям интерес от страна на конкурентите на ФТК, които са потенциални купувачи - особено предвид влошената конюнктура на пазара на товарни превози като цяло.

Според експерти от сектора, по-вероятно е интерес към сделката да проявят финансови инвеститори, които ще разчитат на дивиденти, но и на последваща препродажба на дела в компанията за товарни жп превози, при подобряване на пазарната ситуация в сектора.