Датската компания за контейнерни превози Maersk, която е от най-големите в света, ще възобнови изпълнението на маршрута си през Червено море и Суецкия канал по морския път от Близкия Изток и Индия до Източното крайбрежие на САЩ. Това съобщават от гиганта при морските превози, пише Reuters.

Това е първа стъпка към прекратяване на двугодишното прекъсване на плаванията по маршрута - основна транспортна "артерия" за международния морски трафик - причинено от атаките на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби.

Цената на акциите на Maersk обаче спадна с над 7% вчера, след обявеното възобновяването на плаванията през Червено море и Суецкия канал. Причината са очаквания за по-ниски фрахтови такси, които се заплащат за превоз на товари, докато корабните компании постепенно се завръщат към по-късия маршрут.

Корабни компании обмислят завръщане към критично важния търговски маршрут по вода от Азия до Европа, след като от края на 2023 г. корабите бяха пренасочени около нос Добра надежда, най-южната точка на Африка, след атаките на хусите в Червено море.

От Maersk коментират, че услугата свързваща Близкия изток и Индия с източното крайбрежие на САЩ, известна като MECL, ще бъде първата, която постепенното се завръща към маршрута през Суецкия канал - като ще започне на 26 януари с курс от пристанището Салала в Оман.

"Това решение е вследствие на продължаващата стабилизация на условията около Червено море, включително коридора през Суецкия канал, както и на подобрената стабилност и надеждност в региона", посочиха от датската компания в изявление.

От друга страна, германската корабна компания Hapag-Lloyd засега не планира да възобнови плаванията по посочения маршрут, но неин представител коментира, че "ситуацията и решението на Maersk се следи отблизо", допълва Reuters.