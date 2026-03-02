Договорът за изграждане на 15-километровата двурелсова железопътна линия Прага - Рузине и Кладно с проектна скорост до 145 км/ч е на път да бъде подписан, като се очаква одобрение на държавния бюджет.

От Správa železnic (чешкият аналог на НКЖИ) отказват да разкрият победителя и окончателната цена преди подписването. В края на 2023 г. най-дългият участък от т. нар. "бърза линия до летището", преминаващ основно през земеделски терени, беше оценен на 8,6 млрд. крони (около €348 милиона).

Междувременно обаче разходите са нараснали и според информация на Novinky.cz цената вече може да достигне 10 млрд. крони (приблизително €405 милиона). Това означава около 666 млн. крони (близо €27 милиона) на километър. Дори при първоначалната оценка стойността излиза 573 млн. крони (около €23 милиона) на километър.

Испания строи по-бързо и по-евтино

За сравнение, в Испания се подготвя изграждането на високоскоростна линия между Севиля и Уелва, по която влаковете ще се движат с 350 км/ч. Испанското транспортно министерство оценява проекта за 95 км на €1,6 милиарда, което се равнява на 39 млрд. крони (приблизително €1,58 милиарда) или около 410 млн. крони (близо €16,6 милиона) на километър.

Линията в Андалусия включва 30 моста и виадукти и двукилометров тунел, като след завършването й пътуването между двата града ще се съкрати от 90 на 30 минути. В същото време се очаква пътуването от центъра на Прага до Кладно след модернизацията да отнема 30 минути, при сегашни около 45 минути.

Друг чешки проект - модернизацията на линията между Бърно и Пршеров за скорост до 200 км/ч, също показва високи разходи. В първия участък Пршеров-Кожетин строителството надхвърля 700 млн. крони (около €28 милиона) на километър.

Малко конкуренция и по-високи цени

Анализ на Seznam Zprávy показва, че железопътното строителство в Чехия често е по-скъпо, отколкото в Испания, Франция или Германия. Реконструкцията на гарата в Ческа Тршебова се оценява на минимум 22 млрд. крони (около € 891 милиона) и може да надмине цената на новата централна гара във Виена, построена за почти €1 милиард и открита през вече далечната 2014 г.

Източник: iStock

Според Zdopravy.cz пък електрификацията на сходна линия в Полша струва наполовина по-малко в сравнение с Чехия.

Браншови източници посочват като основна причина ограничената конкуренция - в търговете често участват няколко големи групи около Eurovia, Metrostav и Strabag Rail, а понякога има само един кандидат. За разлика от пътното строителство, където конкуренцията често сваля цените под прогнозните, в железопътния сектор това рядко се случва.

Държавната позиция

Министерството на транспорта и Správa železnic вече са възложили анализ за сравнение на цените с чужбина, като окончателните резултати се очакват през лятото.

Министърът на транспорта Иван Беднарик заяви, че секторът има "голяма възможност" да подобри подготовката и реализацията на проектите, така че срещу същите средства да се осигури повече модерна инфраструктура.