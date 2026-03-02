Акциите на Wizz Air Holdings паднаха с около 10 процента на Лондонската фондова борса в петък, след като инвестиционни фондове, управлявани от най-големия акционер на авиокомпанията — американската частна инвестиционна компания Indigo Partners, продадоха близо 10 милиона акции чрез ускорено институционално пласиране.

Това е един от най-големите еднодневни спадове на акциите на базирания в Будапеща нискотарифен превозвач от месеци насам.

Двата фонда — Indigo Hungary LP и Indigo Maple Hill LP — са продали акциите при отстъпка от 6,4 процента спрямо затварящата цена в четвъртък от £13,36.

Сделката е генерирала брутни приходи от около £125 милиона, а мениджъри на пласирането са Morgan Stanley и JP Morgan. Според изявление на JP Morgan продажбата е "инициирана от определени инвеститори във фондове, управлявани от Indigo Partners, които са пожелали да реализират инвестицията си след дълъг период на държане."

След сделката Indigo Partners запазва около 14,7 милиона акции, или приблизително 14,2 процента от капитала на Wizz Air — спрямо предишния дял от около 23,9 процента. Като част от транзакцията компанията се е ангажирала с 90-дневен мораториум върху допълнителни продажби.

В отделно съобщение в петък Wizz Air оповести и че Barclays е намалила дела си в компанията под прага на задължително оповестяване.

Продажбата идва на фона на продължителен натиск върху акциите: цената при затваряне в четвъртък вече отразяваше годишен спад от 19 процента.

Операциите на авиокомпанията продължават да бъдат затруднени от проблеми с двигателите Pratt & Whitney, принудили десетки самолети да останат на земята. През последната финансова година, приключила през март 2025 г., оперативната печалба е спаднала с 62 процента, а нетната — с 41,5 процента.