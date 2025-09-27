Wizz Air, наричана "Ryanair на Изтока", планира значително разрастване в Испания, предава Cinco Días. През 2025 г. в страната авиокомпанията предлага 10 милиона места - с 20% повече спрямо 2024 г.

Говорителят ѝ Андраш Радо заяви в Мадрид, че таксите на испанските летища са "конкурентни", което ще ускори присъствието на Wizz, на фона на спора между Ryanair и летищения оператор Aena за увеличението на летищните такси с 6,5% през 2026 г.

Защо Ryanair и Wizz Air спират полетите си до Виена?

Защо Ryanair и Wizz Air спират полетите си до Виена?

Двете най-големи нискотарифни авиокомпании в Европа ограничават присъствието си в австрийската столица

Унгарската авиокомпания оперира с 242 самолета и планира да удвои флота си до 500 до 2032 г. Според информация на Wizz нов самолет постъпва на всеки десет дни - фактор, който според Радо дава гъвкавост за развитието на нови пазари. Испания е определена като стратегически приоритет, а моделът на компанията предвижда самолетите да се връщат след 9-12 години употреба, за да се пестят разходи и да се поддържа висока ефективност.

Въпреки оптимизма Wizz е под натиск - Министерството на потреблението разследва таксуването на ръчния багаж, практика, която вече доведе до 179 млн. евро глоби за други нискотарифни компании. Wizz твърди, че действа в рамките на европейската регулация и техническите ограничения на самолетите.

Wizz Air възстановява полетите си между София и Абу Даби

Wizz Air възстановява полетите си между София и Абу Даби

Те стартират от 17 ноември и ще се изпълняват три пъти в седмицата

Компанията вече превозва 8 милиона пътници годишно в Испания и очаква броят им да достигне почти 10 милиона до края на 2025 г. От 16 испански летища Wizz свързва 120 маршрута до 15 държави и е единствен оператор по 52 от тях.

Барселона е основният ѝ център, като следва разширение в Мадрид. Сред факторите за ниските цени са използването на второстепенни летища, млада флотилия със средна възраст 4,5 години, директни онлайн продажби и допълнителни услуги като багаж и кетъринг, които осигуряват почти половината от приходите.

Wizz Air пуска директни полети от Братислава до Пловдив и Варна

Wizz Air пуска директни полети от Братислава до Пловдив и Варна

Полетите на нискотарифната авиокомпания до българските градове ще се изпълняват три пъти седмично и стартират на 15 ноември

Конкурентите се възползват от празнината на Ryanair

След като Ryanair обяви намаление на капацитета си в Испания с 16% през зимния сезон и затваряне на базата си в Сантяго, нискотарифните компании се активираха, за да покрият освободените места - около един милион.

Вече Vueling, Iberia Express и Binter добавиха общо 434 хил. места спрямо предишния есенно‑зимен сезон, докато Volotea и Wizz Air също обявиха интерес да заемат част от пазара, оставен от Ryanair.

"Щедростта" на Ryanair: 5 см по-голям багаж, но дори 1 мм отгоре носи глоба за пътника

"Щедростта" на Ryanair: 5 см по-голям багаж, но дори 1 мм отгоре носи глоба за пътника

Новите размери 40×30×20 см добавят едва 4 литра към досегашния обем, но авиокомпанията ги рекламира като "33% повече" от стандарта на ЕС

В Канарските острови и регионалните летища Vueling ще предложи 190 хил. допълнителни места, Binter - близо 240 хил., а Wizz Air планира да открие 40 нови маршрута до март 2026 г. В Тенерифе Север Binter добавя 100 хил. места, а Vueling увеличава честотата на полетите с Барселона, Севиля и други дестинации.

Испанските летища отчитат рекорден трафик през август с над 33 млн. пътници и 262 хил. полета, което увеличава значението на конкуренцията сред нискотарифните превозвачи, които се възползват от освободения пазар.

Ryanair пуска нов полет от Пловдив до Милано

Ryanair пуска нов полет от Пловдив до Милано

Връзката на града с Италия се завръща след 7-годишно отсъствие