Wizz Air, наричана "Ryanair на Изтока", планира значително разрастване в Испания, предава Cinco Días. През 2025 г. в страната авиокомпанията предлага 10 милиона места - с 20% повече спрямо 2024 г.
Говорителят ѝ Андраш Радо заяви в Мадрид, че таксите на испанските летища са "конкурентни", което ще ускори присъствието на Wizz, на фона на спора между Ryanair и летищения оператор Aena за увеличението на летищните такси с 6,5% през 2026 г.
Унгарската авиокомпания оперира с 242 самолета и планира да удвои флота си до 500 до 2032 г. Според информация на Wizz нов самолет постъпва на всеки десет дни - фактор, който според Радо дава гъвкавост за развитието на нови пазари. Испания е определена като стратегически приоритет, а моделът на компанията предвижда самолетите да се връщат след 9-12 години употреба, за да се пестят разходи и да се поддържа висока ефективност.
Въпреки оптимизма Wizz е под натиск - Министерството на потреблението разследва таксуването на ръчния багаж, практика, която вече доведе до 179 млн. евро глоби за други нискотарифни компании. Wizz твърди, че действа в рамките на европейската регулация и техническите ограничения на самолетите.
Компанията вече превозва 8 милиона пътници годишно в Испания и очаква броят им да достигне почти 10 милиона до края на 2025 г. От 16 испански летища Wizz свързва 120 маршрута до 15 държави и е единствен оператор по 52 от тях.
Барселона е основният ѝ център, като следва разширение в Мадрид. Сред факторите за ниските цени са използването на второстепенни летища, млада флотилия със средна възраст 4,5 години, директни онлайн продажби и допълнителни услуги като багаж и кетъринг, които осигуряват почти половината от приходите.
Конкурентите се възползват от празнината на Ryanair
След като Ryanair обяви намаление на капацитета си в Испания с 16% през зимния сезон и затваряне на базата си в Сантяго, нискотарифните компании се активираха, за да покрият освободените места - около един милион.
Вече Vueling, Iberia Express и Binter добавиха общо 434 хил. места спрямо предишния есенно‑зимен сезон, докато Volotea и Wizz Air също обявиха интерес да заемат част от пазара, оставен от Ryanair.
В Канарските острови и регионалните летища Vueling ще предложи 190 хил. допълнителни места, Binter - близо 240 хил., а Wizz Air планира да открие 40 нови маршрута до март 2026 г. В Тенерифе Север Binter добавя 100 хил. места, а Vueling увеличава честотата на полетите с Барселона, Севиля и други дестинации.
Испанските летища отчитат рекорден трафик през август с над 33 млн. пътници и 262 хил. полета, което увеличава значението на конкуренцията сред нискотарифните превозвачи, които се възползват от освободения пазар.