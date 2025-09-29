Оспорваното решение на Aena да повиши летищните такси с 6,5% от 2026 г. изостри конфликта между испанското правителство и Ryanair. Авиокомпанията обвини Испания, че "затваря вратити си за туризма", тъй като поскъпването в крайна сметка се плаща от пътниците чрез цената на билетите.

В отговор испанският летищен оператор Aena изтъкна, че дори след увеличението таксите в Испания остават едни от най-ниските в Европа. В страната средната цена за използване на летищната инфраструктура ще достигне 11,03 евро на пътник. На големите летища тарифите варират между 12 и 19 евро, докато в по-малките остават под 7 евро.

В европейски мащаб испанските летищни такси се нареждат сред най-конкурентните, пише El País. В Нидерландия таксите на "Схипхол", летището край Амстердам, надхвърлят 30 евро, а на тези край Франкфурт и Мюнхен в Германия таксуват между 23 и 32 евро, въпреки по-малкия пътникопоток.

В Италия цените се движат между 8 и 25 евро, във Франция - между 11 и 28 евро, а в Португалия - от 9 до 27 евро. Изключение е Турция, където вътрешните полети струват само 3 евро, но международните достигат 20 евро.

Така, дори след поскъпването, планирано за края на март 2026 г., Испания остава по-евтина дестинация за авиокомпаниите спрямо редица водещи европейски пазари, което подкопава аргументите на Ryanair за "затворена за туризма" страна.

В резултат на обявеното увеличение на таксите ирландската авиокомпания вече на два пъти намали капацитета си в редица испански летища. Първо тя стори това през лятото, като оряза 800 хил. мecтa пo cвoи мapшpyти oт и дo ceдeм испански лeтищa c пo-мaлъĸ тpaфиĸ.

В началото на септември пък обяви, че отпадат още близо 1 милион седалки по направления от летищата в Caнтягo, Bигo, Capaгoca, Baлядoлид, Xepec, Caнтaндep, Acтypия, Bитopия и нa Kaнapcĸитe ocтpoви. Дори предупреди, че е готова да съкрати още толкова за летния сезон догодина.

Съкращенията до момента не засягат пътуващите между България и Испания. Ryanair оперира редовни полети от летище "Васил Левски" в София до тези в испанските Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия, Аликанте и Палма де Майорка.

Оттеглянето на Rynair от по-слабо натоварените испански летища от своя страна води до възможност за други авиокомпании да покрият търсенето на пътниците.

Така Wizz Air, другата водеща нискотарифна авиокомпания в Европа, както и испанските Vueling, Iberia Express, Volotea и Binter вече работят по пускането на нови полети до засегнатите летища.