Германия планира да увеличи обема на пласираните на финансовите пазари държавни облигации през 2026 г. до рекордните 512 милиарда евро, за да набере средства за огромните си разходи за инфраструктура и отбрана, съобщават германски медии.

Обемът на емисията ще се увеличи с 20% в сравнение с нивото от 2025 година (425 милиарда евро). Предишният рекорд - от 500 милиарда евро - беше поставен през 2023 година.

Финансовата агенция на Германия (DFA), която управлява държавния дълг, планира да продаде през 2026 г. ценни книжа на стойност 318 милиарда евро на капиталовия пазар чрез търгове и да набере още 176 милиарда евро на паричния пазар, се казва в нейно изявление.

Освен това, тя планира през 2026 г. също така да емитира "зелени" облигации на стойност 16-19 милиарда евро.

Днес DFA съобщи още, че за първи път ще емитира 20-годишни облигации.

Доходността по 10-годишните германски държавни облигации от началото на годината досега се е повишила с почти 50 базисни пункта.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който встъпи в длъжност през май, се опитва да оживи икономиката на страната, която е в застой вече трета година. Неговото правителство обеща да инвестира 500 милиарда евро в инфраструктурни проекти в страната в рамките на десет години.