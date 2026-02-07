Индексът на цените на диамантите от 1 карат отново падна - и през януари 2026 г., този път с 1,3%. Този път спадът все пак беше по-умерен, отколкото през предходните месеци, според наблюденията на специализираната агенция Rapaport, която изчислява секторния бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Този индекс включва оценката на кръгли диаманти от 1 карат с цветове, вариращи от D до H, и чистота от IF до VS2.

През декември миналата година този сегмент отбеляза спад от 2,3%, а за цялата 2025 г., общият спад на индекса, т.е. понижението на цените на диамантите, достигна 10%.

Купувачите останаха предпазливи поради ценовата несигурност, въздействието на митническите политики и геополитическото напрежение, но търговското споразумение между САЩ и Индия в началото на февруари 2026 г. подобри настроенията на инвеститорите.

Същевременно индексът RAPI за диаманти от 0,3 карата падна през януари с 1,3%, а цените на скъпоценните камъни от 0,5 карата, се понижиха в началото на годината с 1,2%. А индексът за диамантите от 3 карата падна през януари с 1,6%.

Що се отнася до най-големите пазари на диаманти в света, през януари индийският пазар на бижута се сви поради високите цени на златото, а търсенето в Китай на диаманти остана слабо, отбелязва Rapaport.

Спадът в цените на диамантите на компанията De Beers през януари 2026 г., породи опасения относно наплив от по-евтини бижутерски стоки, навлизащи на пазара. През 2025 г. притокът на международните пазари на по-евтини необработени диаманти от Ангола и Русия, допринесе за отслабването на пазара на полирани диаманти под 1 карат, според анализа.

"Американските мита продължават да ограничават достъпа до ключовия пазар "на дребно", въпреки че споразумението на САЩ с Индия, постигнато в началото на февруари 2026 г., ще намали митническите ставки за страната от 50% на 18% и потенциално ще освободи изцяло от мита индийските диаманти.

Междувременно рязкото покачване на цените на златото и среброто намали покупателната способност на потребителите, въпреки рязката корекция в началото на февруари.

Търсенето на диаманти остава слабо и поради синтетичните материали, забавящия се икономически растеж на Китай и по-малкото сключени бракове там.

Така че, възстановяването на продажбите на скъпоценни камъни ще отнеме време. В краткосрочен план, повишението на цените им зависи от способността на пазара да се адаптира чрез намаляване на обема на производството", се казва в документа на агенция Rapaport.

Всъщност спадът на цените на диамантите започна от юни 2025 г., когато те бяха повлияни от опасения относно по-високите вносни мита в САЩ, излишъка от по-малко търсени артикули и сезонното забавяне на покупките. Преди това, цените на диамантите се покачваха от февруари до май. Корекцията на цените в посока надолу се засили през втората половина на миналата година, обусловена от ситуацията с митата в САЩ и отдръпването на крупните търговци "на дребно" от естествените скъпоценни камъни.