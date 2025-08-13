Минният гигант De Beers откри първото си ново находище на кимберлит от повече от 30 години, предават световните агенции. Това се случи, докато международната корпорация проучваше обект в Ангола, който е част от съвместното ѝ предприятие с държавната диамантена минна компания Endiama, пише Reuters.

Съвместното предприятие е открило кимберлит при първото пробиване на сондажната машина в клъстер от находища с висок приоритет през юли тази година. Кимберлитите са рядък вид скала, която изважда диаманти към повърхността чрез вулканични изригвания.

От компанията обявиха че през следващите няколко месеца ще бъдат проведени допълнителни сондажи, геофизични проучвания и лабораторни анализи, за да се потвърди от какъв вид е кимберлитът и да се оцени диамантния му потенциал.

Източник: iStock

De Beers се завърна в Ангола през 2022 година, след като напусна страната десетилетие преди това след неуспешно проучване. Минната компания подписа два договора за инвестиции в минерали с правителството на Ангола през април 2022-ра, последвани от споразумения за обработка на диаманти и проучване през 2024 година.

"Според нас Ангола е едно от най-добрите места на планетата за търсене на диаманти и това откритие засилва тази наша увереност", заяви главният изпълнителен директор на De Beers Ал Кук.

Той изрази вълнение от "ролята, която De Beers може да играе в подпомагането на Ангола да реализира огромния си потенциал, както под, така и над земята".