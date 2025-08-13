Минният гигант De Beers откри първото си ново находище на кимберлит от повече от 30 години, предават световните агенции. Това се случи, докато международната корпорация проучваше обект в Ангола, който е част от съвместното ѝ предприятие с държавната диамантена минна компания Endiama, пише Reuters.
Съвместното предприятие е открило кимберлит при първото пробиване на сондажната машина в клъстер от находища с висок приоритет през юли тази година. Кимберлитите са рядък вид скала, която изважда диаманти към повърхността чрез вулканични изригвания.
De Beers инвестира $1 милиард в малка африканска държава, на която 90% от износа са диаманти
Защо се инвестира в най-богатия в света рудник за скъпоценни камъни
От компанията обявиха че през следващите няколко месеца ще бъдат проведени допълнителни сондажи, геофизични проучвания и лабораторни анализи, за да се потвърди от какъв вид е кимберлитът и да се оцени диамантния му потенциал.
Източник: iStock
De Beers се завърна в Ангола през 2022 година, след като напусна страната десетилетие преди това след неуспешно проучване. Минната компания подписа два договора за инвестиции в минерали с правителството на Ангола през април 2022-ра, последвани от споразумения за обработка на диаманти и проучване през 2024 година.
"Според нас Ангола е едно от най-добрите места на планетата за търсене на диаманти и това откритие засилва тази наша увереност", заяви главният изпълнителен директор на De Beers Ал Кук.
Той изрази вълнение от "ролята, която De Beers може да играе в подпомагането на Ангола да реализира огромния си потенциал, както под, така и над земята".