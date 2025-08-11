Австралийската минна компания Strickland Metals обяви значително откритие в рамките на проекта си за злато и неблагородни метали "Рогозна" в Южна Сърбия. Първият сондаж в новооткритото находище Котлови е довел до 277,3 м непрекъсната минерализация със средно съдържание на злато 1,3 грама на тон, започваща от 337,4 м дълбочина.

"Този първи сондажен отвор от нашата кампания за 2025 г. в Котлови е изключителен. С няколкостотин метра непрекъсната минерализация, включително зони с по-високо съдържание, Котлови бързо се превръща в ключова цел за значителен растеж на ресурсите," коментира Пол Л"Ерпиниер, управляващ директор на Strickland.

По думите му, предстоящите сондажи през 2025 г. ще дадат по-ясна представа за мащаба на находището.

В момента 8 сондажни платформи работят в "Рогозна", като се очакват нови резултати в рамките на следващите няколко седмици. "Котлови" се намира само на 350 м западно от находището "Меденовац" (1,28 млн. унции златен еквивалент) и се присъединява към още 3 големи находища в проекта: Шанац, Меден каньон и Градина, за което първоначалната оценка на ресурсите се очаква до края на годината.

Проектът "Рогозна" обхваща 184 кв. км и включва четири лиценза за проучване. Към момента ресурсите възлизат на приблизително 7,4 млн. унции златен еквивалент, което го нарежда сред най-големите потенциални неразработени златни находища в света.

Strickland придоби 100% собственост върху "Рогозна" през юли 2024 г. чрез покупката на Betoota Holdings и сръбското й дъщерно дружество "Златна Река Ресурси" за $37 милиона.

За ускоряване на проучвателните дейности компанията осигури и инвестиция от 5 млн. австралийски долара от китайската държавна Zijin Mining Group през април 2024 г.