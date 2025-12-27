Международното летище в Атина (AIA) "Елефтериос Венизелос" все по-често се посочва като един от ключовите фактори зад възстановяването и ускорения растеж на гръцката икономика. Данните подкрепят тази теза, но зад впечатляващите числа стои и една по-сложна картина.

Отдавна надхвърлило ролята си на обикновен транспортен обект, летището функционира като самостоятелна икономическа система с влияние върху редица сектори като авиация, туризъм, търговия, логистика и услуги. Въпросът вече не е дали AIA има значение за икономиката, а доколко този модел е устойчив в дългосрочен план.

Какво значи летището за местната икономика

По последни оценки около 3,8% от БВП на Гърция, или приблизително €8,6 милиарда, могат да бъдат свързани пряко или косвено с дейността на AIA. Това включва не само авиационните операции, но и неавиационните приходи, които включват търговски площи, паркинги, услуги и логистика. В последните години именно те се превърнаха в ключов източник на рентабилност за повечето големи летища в Европа.

Ефектът върху заетостта също е значителен. Около 214 хил. работни места, или 4,2% от общата заетост в страната, са пряко или косвено свързани с летището. Това поставя AIA сред най-големите "частни работодатели" в разширения смисъл на думата, макар че голяма част от тази заетост остава силно зависима от туристическия сезон и външното търсене.

Източник: iStock

Фискалният принос от около €2,7 милиарда годишно към държавните приходи допълнително подчертава значението на летището за публичните финанси.

Свързаността - силно предимство, но и зависимост

Около 40% от въздушния пътнически трафик на страната преминава именно през AIA, което концентрира икономическите ползи, но и рисковете. Доклади на ACI EUROPE показват, че увеличаването на директната въздушна свързаност има измерим ефект върху БВП на глава от населението. Тази зависимост обаче работи и в обратна посока при спад на трафика.

През 2024 г. летището е обслужвало 157 дестинации в 55 държави, а пътническият трафик достигна близо 32 млн. души. През първите 9 месеца на 2025-а ръстът продължава, макар и с по-умерен темп, като броят на пътниците надхвърля 26 милиона. Основният двигател остава международният трафик, особено по направленията към САЩ и Близкия изток, което позиционира Атина сред най-свързаните хъбове в Европа.

Тази динамика обаче прави летището и икономиката по-чувствителни към геополитически напрежения, цените на горивата и глобалните туристически цикли. Все фактори, които не са под контрола на оператора.

Разширение за милиарди

Ръстът на трафика логично ускори Програмата за разширяване на летището, базирана на Генералния план от 2019 г. Комбинирането на фазите 33MAP и 40MAP цели по-бързо достигане на капацитет от 40 млн. пътници годишно и по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Източник: iStock

Проектът включва значително разширяване на терминалите, търговските площи и зоните за обслужване, без изграждане на нови писти. Общата инвестиционна рамка от около €1,28 милиарда до 2032 г. обаче поставя важен въпрос: доколко бъдещият трафик ще оправдае този мащаб, особено при евентуално забавяне на международния туризъм.

Финансови резултати и пазарна оценка

След листването си на Атинската фондова борса AIA демонстрира относително стабилни финансови показатели. За първите 9 месеца на 2025 г. приходите са нараснали с 3,5% до €526,9 милиона. Солиеден ръст, който обаче е далеч от експлозивен, и отразява по-скоро стабилизация, отколкото ускорение.

Международното летище в Атина безспорно е един от ключовите инфраструктурни активи на Гърция и важен фактор за икономическия растеж през последното десетилетие. В същото време концентрацията на толкова голям дял от трафика, инвестициите и заетостта в един хъб прави модела силно зависим от външни фактори. Дали ще им устои, предстои да разберем.