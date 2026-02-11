Заплатите на СШ специалистите в Русия са спрели да растат, като средното заплащане в сектора е останало непроменено на годишна база през втората половина на 2025-а година. Това съобщава руският бизнес ежедневник "Комерсант", позовавайки се на проучване на платформата за набиране на персонал Habr.

Руският IT сектор, една от най-големите и развити индустрии за "бели якички" в страната, исторически е предлагал по-високо заплащане и по-добри условия на труд от много други области.

Средната месечна заплата през 2025 г. е била 183 000 рубли (2361 долара), непроменена спрямо предходната година. Забавянето се дължи главно на по-слабия растеж на заплатите в регионите, където средното заплащане е било 159 000 рубли (2051 долара) на месец.

Край на покачването. Достигна ли руската икономика границите на растеж на заплатите

Икономиката се забавя, корпоративните печалби намаляват, инвестициите са в застой

В Москва IT специалистите печелят около 230 000 рубли (2967 долара), докато заплатите в Санкт Петербург са средно около 200 000 рубли (2580 долара). На годишна база ръстът на заплатите в сектора изостава от инфлацията, която достигна 5,6% миналата година, според официалната статистика.

Заплатите в Москва са се увеличили само с 4%, докато в Нижни Новгород са се увеличили само с 1%, което означава, че покачващите се цени са започнали да ерозират реалните доходи на IT служителите.

Александър Аверин, директор "Човешки ресурси" в IT екосистемата Лукоморие, заяви пред "Комерсант", че ръстът на доходите все повече е съобразен с реалната производителност на труда, а не с дългогодишното предположение, че "всеки в IT печели с 20-50% повече всяка година".

"Вече няма масово увеличение на заплатите", кавза експертът.

Тенденцията отразява по-широк икономически натиск, тъй като компаниите преразглеждат и съкращават IT бюджетите си на фона на нарастваща несигурност, коментира Ксения Замуховская, директор "Човешки ресурси" в Postgres Professional. Според нея работодателите стават по-предпазливи по отношение на наемането на персонал и прегледите на заплатите.

Броят на автобиографиите на свободна позиция сега е средно малко над 18, необичайно високо ниво за сектора, което отразява нарастващата конкуренция за работни места.

"Това нещо е нечувано на пазара на IT труда от много години", казва Айгюн Курбанова, основател на Училището за управление на проекти.

Стагнацията на средните заплати, съчетана с неспособността им да се справят с инфлацията, бележи предвидима фаза на зрялост за руския IT пазар след структурния му ремонт, коментира Олга Вострикова, ръководител на проекти в практиката за оперативна ефективност в Strategy Partners.

Според очакванията заплатите може да се повишат, но не с повече от 5-7% годишно в близко бъдеще, като двуцифрените увеличения ще станат рядкост и ще се ограничат до високоспециализирани области като изкуствен интелект, киберсигурност и сложна инфраструктура.

От Postgres Professional обаче очакват стагнация на заплатите или дори целенасочени намаления на парите през първата половина на 2026-а година.

"През втората половина на годината много ще зависи от макроикономическите показатели и готовността на компаниите отново да увеличат инвестициите си в IT индустрията", съобщават от компанията.

Влиянието на изкуствения интелект над сектора става все по-голямо