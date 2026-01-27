Българската IT индустрия се променя през последните години и това е свързано предимно с глобалното влияние на сектора. Към днешна дата компаниите у нас все по-често търсят точния профил на даден кандидат за работа, според конкретна нужда на бизнеса. Това е признак за по-зрял пазар и изместване на фокуса от обем към стойност, съобщава DEV.BG.

Както в глобален мащаб, така и у нас, IT компаниите все по-често търсят специалисти в сферата на изкуствения интелект.

Категорията ML/AI/Data Modelling отчита най-голям ръст на обявите през 2025 г. - с цели 56,3 процента спрямо предходната година. Това сочат данни на платформата Job Board на DEV.BG, която публикува анализ на промените в броя на обявите за различни IT роли в периода 2024-2025 година.

Най-голям ръст на обявите през отминалата година се отчита в сегмента на ML/AI/Data Modelling, където предложенията за работа нарастват с 56,3 процента. Следват BI/Data Visualization с 51,7% и SAP консултантите с увеличение от 36,3 процента. Силен интерес има и към киберсигурността - с 35,4% повече обяви, както и към Data Science, която влиза в топ 5 с 29,9% ръст.

Над 20% увеличение се наблюдава още при разработката на системи за управление на бизнеса от клас ERP и CRM (26,99%), IT бизнес анализи (26,98%) и Product Owner (21,1%), а положителна динамика, макар и по-умерена, има и при IT Management (18,7%), Angular (16,8%), Fullstack development (15%), DevOps (14,5%) и Vue.js (13,5 процента).

На обратния полюс е обработката на големи масиви от данни (Big Data), където обявите през 2025 г. са с 44,9% по-малко спрямо 2024 г., а в сегмента на Ruby се отчита спад от 44,3 процента. Значително понижение има и при Manual QA (-36,9%), PHP (-31,6%) и Tech Writer (-30,6 процента).

Източник: iStock

Следва спад при iOS разработчиците (-26,8%), Customer Support (-19,9%) и SalesForce (-15,1%), както и при C/C++/Embedded (-14,6 процента). Над 10% намаление се отчита още при Database Engineer (-13,3%) и Frontend development (-12,2%), а спад, макар и по-умерен, има и при Java (-7,5%), Go (-1,3%) и Python (-0,2 процента).

"За мен най-интересното в движението на обявите не е кои категории растат и кои намаляват, а как се променя самият модел на търсене. Все по-ясно се вижда по-насочено търсене на таланти - точният профил за реална нужда. Това е характерен белег за пазар, който навлиза в по-зряла фаза, в която фокусът се измества от обем към стойност", обяснява Ивайло Христов, главен изпълнителен директор на DEV.BG.

По думите му част от отчетените спадове не означават изчезване на нуждата, а трансформация на ролите - например Manual QA се прелива към Automation QA, а Big Data към data engineering и analytics. Друг ключов индикатор е, че обявите остават активни по-дълго, но се обновяват по-често, което показва пазар, който търси правилния човек, а не просто човек.

В глобален мащаб през 2025 г. най-силен ръст в търсенето на специалисти се отчита в областта на т.нар. агентен изкуствен интелект (Agentic AI). Като ролята Agentic AI Engineers се откроява като водещ тренд. Това е ясна промяна спрямо 2024 г., когато на преден план беше позицията Prompt Engineer.

Източник: iStock

Днес фокусът се измества от писане на команди към изграждане на автономни AI системи. Втората ключова посока е свързана с управлението на рисковете при внедряването на изкуствен интелект, включително разбиране на регулации като EU AI Act, което изтласква напред ролята AI Governance & Ethics.

Сред най-търсените профили се нареждат и облачните инженери и архитекти на хибридни решения, които проектират инфраструктури, комбиниращи локални ресурси, облачни платформи и периферни устройства. Глобалният глад за специалисти по киберсигурност и управление на идентичности и достъпи също остава трайна тенденция. В топ 5 на растящите роли влизат и платформените инженери.

Съпоставката между глобалните тенденции и динамиката на българския пазар за 2025 г. показва, че у нас процесите все още не се проявяват масово под формата на най-новите "нашумели" роли, но предпоставките вече са налице.

"Ако трябва да обобщя - пазарът у нас не се свива, той се пренастройва. Движението на обявите вече не е нагоре или надолу, а навътре - към по-специализирани, по-стойностни и по-трудни за запълване роли. И това всъщност е здравословен знак", обобщава Ивайло Христов

Залагането в киберсигурността е все по-голямо и е доказателство, че компаниите инвестират в базовите способности, които ще са критични за следващата фаза на развитие - работа с данни, внедряване на интелигентни решения и управление на риска. Същевременно автоматизацията, облачните платформи и AI инструментите постепенно променят формата на търсене и пренасочват нуждата към по-комплексни и интердисциплинарни роли.