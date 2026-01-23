Гръцките корабособственици започнаха да използват чисто нови танкери за транспортиране на руски петрол - рядко явление, предизвикано от рекордните товарни ставки, които превърнаха този скандален бизнес в твърде доходен, за да бъде игнориран.

Водещите гръцки компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. са ангажирали три кораба на възраст под година за превоз на руска суров нефт, съобщи Bloomberg.

Това представлява отклонение от обичайната практика, при която руският петрол се транспортира от т.нар. "сенчест флот" - остарели танкери в края на експлоатационния си живот.

Разходите за превоз на руски нефт тип "Урлас" от балтийски пристанища до Индия скочиха над 60 долара за тон - най-високото ниво от две години, според данни на Argus Media. За сравнение, в началото на 2025-а цената беше около 25 долара.

Скокът в ставките произтича от агресивни западни санкции. Европейският съюз санкционира 41 допълнителни танкера от сенчестия флот през декември, което доведе общия брой на корабите в забранителния списък до близо 600. Това създаде сериозен недостиг на налични плавателни средства - според анализатори от Vortexa в легалния сегмент са останали само 53 танкера.

Гръцки кораби са натоварили 20,6 милиона барела руска суров нефт през декември - повече от всяка друга нация и ръст спрямо 12,2 милиона през ноември, показват данни на S&P Global.

Танкери от страните на Г-7 върнаха пазарен дял, превозвайки 31,9% от руския износ на 3 милиона барела дневно в първите две седмици на януари.

Ситуацията със сигурността обаче се влоши рязко. На 14 януари два танкера под гръцко управление - Delta Harmony и Matilda - бяха ударени от дронове край руското пристанище Новоросийск. На Delta Harmony избухна пожар, но бе бързо овладян. Гръцкото министерство на корабоплаването предупреди операторите да актуализират протоколите за сигурност при пътувания в Черно море.

Превозът на руски петрол остава технически законен за западни компании, ако цените са под тавана на Г-7. ЕС и Обединеното кралство поставиха праг от 47,60 долара за барел, докато американският остава на 60 долара. Руският "Уралс" се търгува с дълбоки отстъпки - 8,15 долара под "Брент" към средата на януари, което създава буфер срещу нарушаване на ограниченията.

Швеция и Финландия обаче настояват за забрана в ЕС на морски услуги за руски петрол, която би прекратила гръцкото участие независимо от цените. Съюзът може да включи такива мерки в 20-ия си пакет санкции, планиран за 24 февруари - четвъртата годишнина от руското нашествие в Украйна.