Саудитска Арабия за февруари ще снижи цените на изнасяния от нея петрол за купувачите от всички региони, се казва в изявление на държавната компания Saudi Aramco, съобщи Интерфакс. Саудитска Арабия и съответно нейната компания Saudi Aramco, е най-големият износител на петрол в света.

Основният сорт петрол, доставян за Азия, Arab Light, ще поевтинее с 0,3 долара за барел. Така той ще струва с 0,3 долара за барел повече от "кошницата" със сортове суров петрол от Оман/Дубай.

Намалението на цените за другите сортове петрол за Азия ще бъде с 0,2-0,3 долара за барел.

През февруари доставяният от Саудитска Арабия за САЩ петрол ще струва с 0,3-0,4 долара за барел по-малко от настоящите му стойности.

А за Северозападна Европа и Средиземноморието, доставяният от Saudi Aramco петрол през февруари ще е по-евтин с 0,4 долара за барел.

А в края на ноември 2025 г. стана известно, че Saudi Aramco обмисля продажбата на свои активи на стойност милиарди долари, съобщава тогава Bloomberg, позовавайки се на свои информирани източници.

По-конкретно, по техните думи, компанията може да продаде своя дял в терминал за износ на петрол и съоръжение за съхранение на петрол.

На инвестиционни банки вече беше предложено да участват в конкурс за извършване на комплексна оценка на потенциалните активи за продажба, които биха могли да струват над 10 милиарда долара. Saudi Aramco също така обмисля(ше) и възможността да привлече нов акционерен капитал в рамките на потенциалната сделка (или сделки).