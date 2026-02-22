Забраните, които различни градове в Европа наложиха за нови краткосрочни жилища под наем, изглеждат неефективни за ограничаване на цените на жилищата. Всъщност, случаят с португалската столица илюстрира, че политическите мерки започват да се променят, тъй като е необходим различен подход, пише Ekathimerini.

В края на 2025 г. Лисабон премахна забраната за нови краткосрочни жилища под наем в центъра на града, мярка, която влезе в сила през 2019 г., но се оказа, че не е оказала абсолютно никакъв ефект върху движението на цените.

Това е първият случай, в който град в Европа предприема подобна стъпка, тъй като забраната за нови жилища не изглежда да е решение на проблема. Като цяло Португалия изглежда е изправена пред все по-сериозен жилищен проблем, тъй като според данни на Европейската централна банка цените на жилищата са се увеличили с 23,35% през 2025 г., което прави иберийската страна "шампион" в ЕС.

Източник: iStock by Getty Images

В Гърция, където се наблюдават подобни опасения и трудности при достъпа до пазара на жилища за местното население, както и дефицит на предлагане на жилища, от началото на 2025 г. е въведена забрана за експлоатация на нови жилища под наем за краткосрочно наемане.

Тази забрана беше удължена тази година и засяга първите три общински района на община Атина, обхващайки по същество всички популярни райони за краткосрочно наемане, от търговския триъгълник до Панграти и Неос Космос.

През 2025 г. обаче средната искана цена в община Атина отбеляза годишно увеличение от 11,6% до 2400 евро на квадратен метър, надминавайки всяка друга област в Атика.

Също така, особено по отношение на районите около площад Омония и Синтагма, тоест точно там, където е въведена забраната за нови жилища, увеличението през 2025 г. достигна 22,8%.

Според пазарни източници, това развитие се дължи на постоянно високото търсене спрямо предлагането на жилища, особено в райони, където има по-голям запас от по-достъпни жилища, в сравнение например със северните или южните предградия.