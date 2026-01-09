Сериозна регулаторна промяна настъпва в Гърция за собствениците на имоти, отдавани под наем. От 1 април плащанията на квартирантите ще могат да стават само по банков път, а договорите ще трябва да са в единна система.

Първоначалните планове на правителството в Атина бяха мярката да стане факт от 1 януари, но в крайна сметка беше дадена отсрочка.

Това е изключително важно за стотици българи. Гърция е държавата, в която най-много наши сънародници имат недвижима собственост - почти 3300 души към края на 2024 г. Особено актуални са ваканционните имоти, като според брокери през миналата година масово сделките са били за къщи за 100-150 000 евро.

Профилът на този тип недвижимост предполага възможности за доходност чрез отдаване под наем. Именно тук обаче идват и промените.

От 1 април плащанията по всички нови и по-рано подписани договори за наем ще трябва да са по електронен път, като кешът няма да се признава за законен метод. За целта банковите данни на хазяина ще трябва да влязат в договора. Няма да е разрешено да се използват сметки на адвокати, мениджъри на имоти или роднини.

Освен това наемодателите ще са длъжни да декларират сключените договори в дигиталния портал на гръцката приходна агенция, като ще се следи автоматично дали през дадения месец е дошло съответното плащане.

При нарушение ще има глоба, но и не само - на наемодателя няма да се признае правото на 5% отстъпка от данъка върху доходите от наеми, а наемателят няма да може да се възползва от различните държавни механизми за подпомагане.

Очакваният фискален ефект е в размер на над половин милиард евро, които в момента остават невнесени.

"Докато заплатите и пенсиите в Гърция се ползват от минимална защитена сума, която не може да бъде запорирана, доходите от наеми не се ползват от същата защита. В резултат на това, ако наемодателят има просрочени задължения към държавата, данъчните власти могат да получат достъп до регистрираната банкова сметка и да запорират наемните плащания веднага след като бъдат депозирани", отбелязва в. "То Вима".