От 1 февруари 2026 г. Даниела Йорданова застава начело на категория "Кафе" - най-големия бизнес на Нестле, като поема отговорността за развитието й на Югоизточния пазар. Регионът обхваща България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово, Молдова и Украйна.

С новата си роля Йорданова се завръща в региона след международен управленски опит в Нордикс клъстера на компанията. През последните години тя ръководи ключови категории на Нестле в Скандинавия, отговаряйки за портфолиото и дългосрочната бизнес стратегия на четири развити европейски пазара.

С над 24 години опит в сектора на бързооборотните стоки, Даниела Йорданова има професионален път в компании като "Победа" АД, "Кока-Кола България" и Нестле. В новата си позиция тя ще отговаря за стратегическото развитие и ускоряването на растежа на кафе бизнеса в региона.

Категорията "Кафе" е сред най-динамичните и стратегически важни за Нестле, като компанията остава глобален лидер в сегмента с фокус върху иновациите и устойчивото производство.