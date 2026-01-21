Германия се превърна в най-големия вносител на кафе от Бразилия през 2025 г., изпреварвайки САЩ, които се смъкнаха на второ място след краткосрочни вносни мита. Според данни на бразилската асоциация на износителите Cecafé, Германия е внесла 5,4 млн. чувала по 60 кг, или около 13,5% от общия износ на страната, докато САЩ са внесли 5,3 млн. чувала.

Марицио Ферейра, ръководител на Cecafé, обясни, че спадът на американския пазар се дължи на временни мита до 50%, наложени между август и ноември 2025 г., които по-късно бяха частично отменени. "Данни за периода януари-септември 2025 показват, че САЩ продължават да са значим пазар с над 4,3 млн. внесени чувала", добави той.

Общо Бразилия е изнесла 40 млн. чувала кафе през 2025 г., което е с около 20% по-малко спрямо предходната година. Въпреки това приходите от износ достигнаха рекордните US$14,7 милиарда за сезон 2024/25, като по-високите международни цени компенсират намаления обем, показва сезонният отчет на Cecafé, анализиран от Datamar News.

Ферейра посочи, че спадът в обемите се дължи не само на митата, но и на по-ниски наличности след рекордния износ година по-рано и неблагоприятни климатични условия. Данни за периода януари-октомври 2025 г. показват, че обемът е спаднал с над 20%, но приходите са нараснали с близо 28%, което подсказва, че ценовите фактори играят ключова роля.

Бразилия остава единствената страна-производител, която изнася кафе в над 120 държави и осигурява над 1/3 от световния пазар. След Германия и САЩ, сред големите купувачи са Италия, Япония и Белгия. Междувременно нови пазари като Китай показват двуцифрен ръст, което подсказва за пренастройване на глобалния пазар на кафе.