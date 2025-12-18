Ако светът на кафето в България може да се определи с една дума, то тя е "качество". Това заяви в студиото на Money.bg Йордан Дъбов, собственик на Dabov Specialty Coffee, компания, която през последните 18 години се утвърждава като водеща на пазара на специално кафе у нас и една от най-старите в Европа.

Специалното кафе не е просто напитка, обясни той, а изживяване, култура и внимание към детайла, които се изграждат постепенно, чрез познание и практика.

Бизнесът е логично продължение на неговата страст към кафето. "Нашата цел е хората да пият по-добро кафе. Бизнесът дойде като необходимост - за да можем да осигурим качествен продукт на повече хора. Колкото повече кафе изпечем, толкова повече хора ще имат достъп до него.

Това означава повече магазини, повече колеги и повече възможности да споделяме културата на кафето", категоричен беше Дъбов.

При избора на локация за поредния си обект, Дъбов залага първо на ...екипа. "Първо трябва да имаме подходящ екип. И двете страни - и нашият бранд, и екипът, трябва да гледат в една посока и да имат уважение и разбиране за това, което искаме да постигнем.

Това е ключово за успешното развитие."

Гостът разказа и за отличията, които компанията е спечелила по време на европейското издание на Global Coffee Awards. "За нас тези награди са доказателство, че крайният продукт - изпеченото кафе, е майсторски свършена работа.

Това е верифицирано и в сериозна конкуренция, в категории, които са изключително сложни и комплексни. Ние сме 2 пъти финалисти, веднъж бронзови медалисти", обясни още Дъбов.

Експертът сподели повече за спецификата на кафето, с което компанията е отличена. То се отглежда в Етиопия на почти 2450 м над морското равнище: "Двигателят на фермерите е желанието да произвеждат качествено кафе, дори при такава висока надморска височина, която преди няколко години беше немислима."

Той признава, че климатът също играе роля - температурите трябва да бъдат оптимални, без слана, която да попари насажденията.

Българският потребител и отношението му към кафето

За българския пазар Дъбов отбеляза, че с годините постепенно се е изградило отношение към специалното кафе. "Отначало потребителите бяха скептични - нетипичен вкус, различен от масовия, леко странно за тях. Но когато попаднат на правилното място, с подготвен човек, който предлага добре конструирана чаша еспресо, приемането е бързо и няма връщане назад", разказва той.

Днес specialty coffee е толкова достъпно, колкото и премиум конвенционалните марки, а клиентите вече разбират кое кафе е специално и как да си го закупят.

Отношението на представителите на Gen Z и потенциалът специалното кафе да стане част от техния начин на живот Дъбов коментира така: "Ние колаборираме с представители на Gen Z и се надяваме те да започнат да консумират по-класни кафета. Причината не е само качеството, а и послевкусът, и изживяването, което оставя в техния живот. Ако те възприемат кафето като lifestyle продукт, това създава невероятна симбиоза между качество и навик", категоричен бе той.

Що се отнася до цената, експертът я определи като "важна, но не водеща". Той подчерта, че кафето има една цена навсякъде по света, а често се случва така, че премиум и наградени кафета в България могат да бъдат по-евтини от конвенционалните марки. За тях потребителят "без никакъв проблем" днес плаща между 60 и 100 лева.

Все пак гостът даде пример с "най-скъпото кафе, което сме пекли струва 1000 долара за килограм". То е от сорта Панамска гейша, за българския пазар са налични 190 грама и ще се използват за частни дегустации.

Според Дъбов в световен мащаб "има нарастващо търсене на кафе, което води до увеличаване на производството. От другата страна са глобалната инфлация, тарифите и специфичните политики на големите държави-производителки."

Все пак, признава, че не може да се предвиди всичко, но се надява, че ще има повече качествено кафе.

