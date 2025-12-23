Чешката компания Skoda Group, част от холдинга PPF, който притежава bTV у нас, спечели поредна процедура за доставка на подвижен състав за масовия транспорт у нас. Тя бе избрана за изпълнител на поръчката на "Метрополитен" за нови 8 влака за линии 1, 2 и 4 на стойност около 140 милиона лева, съобщиха от economic.bg.

Договорът обаче предвижда и възможност за закупуване на още 8 състава.

Преди 2 години отново Skoda Group бяха избрани да доставят 8 метровлака за 134 млн. лева, като първият от тази партида беше представен преди месец.

Първите два метродиаметъра на София в момента се обслужват от руски състави, като след избухването на войната в Украйна силно се усложни поддръжката им и така се тръгна към замяната им със западно производство.

Паралелно с това Skoda Group спечели и надпреварата за доставчик на 75 нови тролейбуса за столицата. Става дума за 35 къси Skoda 32Tr и 40 дълги Skoda 27Tr. Skoda е главен участник в обновяването на тролейбусния транспорт в цяла България през последните години. Те са за 110 милиона лева.

Чехите бяха избрани и за доставката на общо 25 електрически мотрисни влака за БДЖ, финансирани по Плана за възстановяване и оперативна програма. Те са за почти 640 млн. лева.

Така общо договорите на Skoda Group в България в момента са за над 1,1 милиарда лева.

Това обаче може и да не е всичко. През миналата седмица депутатът от ППДБ Божидар Божанов посочи в телевизионно интервю, че Skoda Group е потенциален участник и в процедурата за придобиване на нови локомотиви за дълги разстояния на БДЖ.

Той направи този коментар във връзка с предизвикалото силна обществена реакция сваляне от ефир на водещата на "Тази сутрин" Мария Цънцарова, дошло след дълга кампания в считани за близки до властта булевардни издания.

"Медиите са част от корпоративни групи, които имат вземане-даване с държавата. И когато властта използва финансови ресурси и потоци за определяне кадровата и редакционна политика на една медия, това е проблем, срещу който трябва да се протестира", заяви Божанов.

Ръководството на bTV не отговори на това обвинение пряко, но по следния начин завършваше пространната позиция, с която шефовете на медията обявиха, че уволняват Мария Цънцарова, обвинявайки я в политически активизъм: "Практиката показва, че натискът от политически партии, бизнеси и други организации върху независимите медии през последните години не е изключение. Очакванията им за "удобни" или обслужващи определени тези медии, са несъвместими с принципите, които bTV отстоява, не са били, и няма как да бъдат изпълнени, независимо от натиска, на който медиите са подложени ежедневно".