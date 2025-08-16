Агенцията за железници на ЕС одобри експлоатацията на испанските влакове Talgo в Германия и Дания. С този си ход Съюзът затвърждава намерението си да инвестира в железопътния транспорт, за да намали полетите на близки разстояния, като предлага по-евтина и екологична алтернатива.

Влаковете са изцяло проектирани и произведен в Испания. Това е постижение железопътния сектор в страната, който често купува подвижния си състав именно от Германия и Франция.

Според производителите машините са удобни за маршрути с много спирки. Максималната им скорост е 230 км/ч, ускорението е бързо, а подовете са удобни за хора с куфари и инвалидни колички, допълват от компанията. Благодарение на модулната им структура, дължината може да се регулира спрямо пътникопотока - от 9 до 21 вагона.

Източник: iStock

На този етап компанията ще изпрати единствено вагоните Talgo 230, които ще се движат с помощта на клиентски локомотиви. По-късно се очаква да предоставят собствен електрически локомотив - Br 105.

Базираната в Мюнхен Flix вече е подписала сделка на стойност около 2,4 милиарда евро за до 65 високоскоростни влака, включително първа партида от 30 машини на стойност приблизително 1,06 милиарда евро, съобщава компанията.

Очаква се Talgo скоро да придобие разрешителни и в Австрия, Холандия и Швейцария. Ако това се случи, европейската железопътна мрежа ще се сдобие с нови международни линии.

Испанската компания има екип от над 3500 души в 11 държави, а работата ѝ обхваща страни като Германия, Дания, Саудитска Арабия, Египет, Казахстан, Узбекистан и САЩ.