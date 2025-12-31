Според данни на българската платформа за авиообезщетения SkyRefund през 2025 г. българите са пътували повече от предходни години, както в рамките на Европа, така и извън нея. През летните месеци броят на пътуванията в чужбина достига близо един милион месечно, като по данни на НСИ през август дори го задминава. Но не всички пътувания преминават безпроблемно.

Проблемите са различни - от закъснение или отмяна на полет, до отказ за качване на борда. SkyRefund предоставят данни за топ 10 дестинации, до които клиентите им са имали най-много непредвидени ситуации, от което е последвал иск за обезщетение. 

Лидер за втора година е Великобритания с близо 16% от всички подадени искове през 2025 г., като най-много от тях са кацнали на летище Heathrow в Лондон, което е и един от най-натоварените авиационни хъбове в света. Следва...България с 14% и летище "Васил Левски", от което се извършват вътрешните полети до Варна и Бургас. От SkyRefund отбелязват, че "най-голям дял от тях се изпълняват от Bulgaria Air, особено през летните месеци." Според тях през 2024 г. страната е заемала пето място с 7.1% от исковете, което говори за "значителен ръст" през отиващата си година.

Други 8,5% от исковете през 2025 г. са за полети до слънчев Кипър, като най-засегнатото летище е това е Ларнака. "Страната е сред най-популярните летни дестинации за българите със силно изразена сезонна натовареност", отбелязват от SkyRefund. Следва Италия с 7,8% от всички искове, като Фиумичино е било най-натовареното летище. Спрямо 2024 г. се наблюдава известен спад в исковете - тогава страната е била на второ място с 12.8%. Въпреки това от платформата за авиообезщетения посочват, че "Италия остава сред водещите туристически и транзитни дестинации, като нейните летища са сред най-натоварените в Южна Европа."

На пета позиция през 2025 г. е Германия със 7,6% от всички искове за обезщетение, като най-потърпевши са били пътувалите до летището във Франкфурт. Следва САЩ с по-скромните 3,8% от исковете и международното летище "Джон Ф. Кенеди" край Ню Йорк. През 2025 г. делът на исковете от слънчева Испания намаляват до 3,7% (при 7,7% година по-рано), като най-много български пътници са преминали през летището в Барселона. От SkyRefund посочват, че "въпреки по-ниския дял летният туристически пик и високият брой чартърни полети продължават да създават предпоставки за проблеми с полетите."

На осма позиция се нарежда Нидерландия с дял от 3,7%, като най-натоварено е било летището в Амстердам. С 3% процента от исковете следва Франция. От платформата обръщат внимание, че страната традиционно е сред тези с най-чести стачки във въздушния транспорт. Напомнят още, че "стачката на въздушните диспечери на 3 и 4 юли доведе до повече от 3700 закъснели и над 1400 отменени полета на ден, а така общо над 1 милион пътници бяха засегнати." Тук летище "Шарл дьо Гол" е било най- "проблемно".

Последна в топ 10 е островната Малта, до която са пътували 2,8% от българските пътници с искове през 2025 г. От SkyRefund посочват, че през летните месеци трафикът значително нараства, като пиковите периоди са юни до септември, а това води до висока натовареност, която причинява закъснения, особено при полети от и към други популярни европейски дестинации." Тук летището, което покрива по-голямата част от международните полети е летище "Малта", а от платформата обясняват, че "поради това, че Малта е единствената държава от ЕС с толкова компактна територия и едновременно с това активен туристически поток, почти всяко закъснение има директен ефект върху следващите полети и връзки. Летището използва ограничен брой писти, което допълнително ограничава капацитета му и прави всяко оперативно смущение по-значимо."

SkyRefund обобщават причините са закъснения и отмяна на полети:

  • Стачки на персонала (на летището, на конкретна авиокомпания или на въздушните диспечери);
  • Ограничения в капацитета на въздушния трафик (Air Traffic Control). Когато трафикът над определена зона е близо до максималния си капацитет, всяко смущение се отразява на множество полети;
  • Лоши метеорологични условия, които попречват на нормалното функциониране на авиационния трафик;
  • Технически проблеми и оперативни смущения.

Според Регламент EC261/2004 на ЕС, пътниците имат право на компенсация при определени проблеми с полета, включително:

  • Отменен полет с уведомление по-късно от 14 дни преди планираната дата;
  • Закъснение на полет с повече от 3 часа при пристигане;
  • Отказан достъп до борда поради свръхрезервация.

Размерът на обезщетението може да достигне до €600 на човек, в зависимост от разстоянието на полета.

