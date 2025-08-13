Унгарската авиокомпания Wizz Air разкрива полети от Братислава, столицата на Словакия, до българските международни летища в Пловдив и Варна. Полетите стартират от 15 ноември и ще се извършват три пъти седмично - във вторник, четвъртък и събота. Редовните полети ще се изпълняват целогодишно с Airbus A321neo, като билетите вече са в продажба.

Свързването на двата български града със словашката столица е възможнос след като Wizz разкрива нова база в Братислава, от която ще лети до общо 13 дестинации. Освен до Варна и Пловдив, нискотарифната авиокомпания ще свърже града още с дестинации като Барселона, Малага и Аликанте в Испания, Неапол, Палермо и Ламеция Терме в Италия, норвежката столица Осло, Ниш в Сърбия, швейцарския Базел, както и балканските столици Букурещ и Атина.

Новата въздушна връзка до Братислава ще даде възможност на пътниците от България да достигат бързо и удобно до словашката столица, която е разположена на брега на Дунав и е единствената в света, граничеща с две държави - Австрия и Унгария. Оттам се осигурява лесен достъп до Виена, Прага и Будапеща, а така защо не и посещение през декември на коледните базари в региона.

В момента полети до там се извъшват два пъти седмично единствено от София, като те се оперират от ирланската нискотарифна авиокомпания Ryanair.

За новата дестинация

В разпространено до медиите съобщение Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации" в Wizz Air, обясни, че "с тези два нови маршрута поставяме България още по-осезаемо на картата на Централна Европа. Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава - столица с уникално разположение между три държави."

Красимир Пешев, изпълнителен директор на летището край втория по големина град, пък изрази "своята дълбока признателност към Wizz Air и Фонда за развитие на Летище Пловдив, чието доверие и подкрепа направиха възможно откриването на новата линия. Това е значима стъпка в развитието на региона, която ще засили неговата свързаност и привлекателност."

Кметът на втория по големина град в страната Костадин Димитров от своя страна коментира, че "откриването на нова директна линия от Пловдив до Братислава е още една стъпка напред в усилията ни да свържем града ни по-активно с Европа и света. Това не само улеснява пътуванията на пловдивчани, но и отваря нови възможности за бизнес, културен обмен и туризъм между България и Словакия."

Wizz Air в България

През 2025 г. се навърпват 20 години от първия полет на Wizz Air от България, който излита от летище София през 2005 г. До момента летелите от и до страната с нискотарифната авиокомапния пътници са над 30 милиона. Добавяйки Пловдив и Варна от Wizz посочват, че компанията вече оперира 54 маршрута в 17 държави от четирите международни летища в България (София, Варна, Бургас и Пловдив). Флотилията ѝ в страната включва девет самолета базирани в София (7) и Варна (2).

Само преди седмица Wizz обяви базирането на нов самолет в столицата и разкриването на нови 7 дестинации, които стартират в края на тази година и началото на 2026 г. Някои от тях са до гpaдoвe ĸaтo мoлдoвcĸaтa cтoлицa Kишинeв и Mapaĸeш в Mapoĸo, ĸoитo зa пъpви път влизaт в пpoгpaмaтa нa ĸoятo и дa e caмoлeтнa ĸoмпaния, лeтящa дo и oт Бългapия.

Тази година Wizz Air отбелязва и 8 години дейност в базата си във Варна, която ,посочват от компанията, е и първата ѝ лятна база в България. От 2017 г. насам тя е обслужила повече от 4.8 милиона пътници от и до морската столица. Авиокомпанията предлага полети до 14 дестинации в 7 държави. Пpeз aпpил тaзи гoдинa тя cъoбщи, чe щe бaзиpa нoв и нa лeтищeтo във Bapнa.

До Пловдив унгарският авиопревозвач стартира полети в края на 2021 г., когато разкри такива до летище "Лутън" в Лондон и до немските Меминген/Мюнхен и Дортмунд. Към настоящия момент се изпълняват единствено директните полети до столицата на Великобритания.