Българската авиокомпания Electra Airways няма да осъществява полети за SunExpress от Германия до черноморските ни летища Варна и Бургас през летния сезон на 2026 г. Това потвърди за TravelNews Стефан Трифонов, изпълнителен директор на българския авиопревозвач. SunExpress е съвместна авиокомпания на "Търкиш еърлайнс" и германската "Луфтханза".

Полетите от седем германски летища до двете български черноморски градове ще бъдат отменени, съобщи първо германската туристическа медия FVW и airlines.de, по информация от SunExpress.

Electra Airways и SunExpress подписаха договор през 2024 г. за тригодишно сътрудничество, като първият сезон беше през лятото на 2025 година.

"На този етап можем да потвърдим, че дистрибуторското партньорство между SunExpress и Electra Airways няма да продължи през лятото на 2026 г. След предизвикателен първи сезон през лятото на 2025 г., оперативно гладък, но търговски под очакванията, ние останахме отворени за продължаване на сътрудничеството през 2026 г., при условие че може да се приложи по-балансирано разпределение на риска.

Също така очертахме няколко елемента, насочени специално към много краткия летен сезон в България, с цел създаване на по-устойчива рамка за всички участващи страни. На SunExpress бяха представени няколко алтернативни модела и бяха ангажирани допълнителни заинтересовани страни, за да се проучи жизнеспособен път напред", коментира Стефан Трифонов.

"За съжаление нямахме възможност да обсъдим подробна обратна връзка относно предложените варианти, в крайна сметка бяхме информирани от туроператорите, че SunExpress не продължава програмата през лятото на 2026 г.", допълни той.

Въпреки посоченото, за лятото на 2026 г. Electra Airways подготвя мрежа от услуги от избрани източноевропейски пазари, допринасяйки за цялостната достъпност на българското Черноморие, посочи още изпълнителният директор на българския авиопревозвач.

Успоредно с това, авиокомпанията поддържа активен диалог с германски туроператори и дистрибуторски партньори, за да проучи подходящи решения и за този пазар.

"Свързаността на Electra Airways с Германия не е приключила и ние работим неуморно, за да намерим ефективен и жизнеспособен път напред", каза още Трифонов. Българската авиокомпания вече преговаря за възможността да работи директно с германски туроператори.